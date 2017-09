Torkil Åmland (Frp) er bare noen titalls stemmer fra å miste stortingsplassen. Fortsatt er nesten 2000 stemmekonvolutter uåpnet.

– Dette er helt sprøtt. Det er så jevnt, sukker Frp-poltiker Torkil Åmland.

Han innehar akkurat nå det 15. og siste distriktsmandatet i Hordaland. Men Venstre-nestleder Terje Breivik, som akkurat nå er inne på utjevning, puster han kraftig i nakken. Ulvik-politikeren trenger bare 19 ekstra stemmer for å skyve Åmland ut.

– Jeg er så spent. En går litt rundt seg selv, sier Åmland.

Historielærer

BT møter Frp-politikeren i det han skal undervise elevene sine på Danielsen om den industrielle revolusjon.

– Jeg må bare prøve å stenge ute alt. Det blir ikke lett. Kanskje setter jeg de til litt oppgaver. Jeg har noen sånne trikser på lager, spøker Åmland.

TV 2s tallknuser Terje Sørensen mener det er helt bingo hvem som stikker av med det siste mandatet i Hordaland.

– Du kan like gjerne kaste mynt og krone. Dette er helt jevnt. Vi vet ingenting om de stemmene som gjenstår, sier Sørensen.

EIRIK BREKKE

Ikke talt opp

Totalt er i underkant av 2000 stemmer i Bergen fortsatt ikke opptalt. Dette er i all hovesak forhåndstemmer fra bergensere utført i andre kommuner.

– Vi venter til klokken 17 med å telle dem opp. Det er for at vi skal være sikker på å ha fått alle. Vi er blant annet blitt varslet om at det kommer en forsendelse fra Oslo som vil være her cirka klokken 16, sier Elin Solberg, leder av Valgenheten i Bergen kommune.

Bergen snudde alt

For Torkil Åmland så det tidlig svært lyst ut med tanke på å sikre seg mandat i Hordaland, men da det nærmet seg midnatt endret alt seg. Da begyne nemlig stemmene fra Bergen å strømme inn.

– Da snevret seg det fort, og alt ble veldig close. Akkurat nå vipper det, sier Åmland.

– Hvordan tror du det ender?

– Jeg har prøvd å finne ut hvor disse stemmene kommer fra, men det er ikke lett å analysere dem, sier Åmland, som var statsekretær under tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksen tidligere i denne perioden.

Var inne som vara

– Hvor viktig er det for deg å komme inn?

– Jeg har vært inne som vara, men å sitte fast er noe helt annet. Jeg har veldig lyst, sier Åmland, som tilhører den kristenkonservative fløyen i Frp.

Han var blant annet medlem av menigheten Levende Ord, den gang den eksistere.

Skulle Terje Breivik sikre seg det siste mandatet, vil det kunne bety store omrokeringer for de som nå er inne på utjevningsmandat.

– Jeg antar at seks-syv utjevningsmandater kan bli påvirket, sier Terje Sørensen fra TV 2.