Derfor gikk klokkene på Sandvikskirken amok

Politiet fikk en del telefoner.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

To netter på rad har kirkeklokkene i Sandvikskirken begynt å ringe av seg selv. Foto: Per Lindberg

Like over midnatt natt til onsdag begynte klokkene på Sandvikskirken å ringe, til stor irritasjon for mange beboere i området.

De begynte også å ringe – både til BT, politiet og andre relevante organer.

– Teknisk feil

– Vi har fått en del telefoner vi også, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Hun slår fast:

– Det er ikke en midnattsgudstjeneste, men en teknisk feil.

Da politiet tok kontakt med kirken, var de allerede varslet.

Stanset

– En vaktmester er på vei, og får forhåpentligvis tilbakestilt klokkene, sier Knappen.

Hun kan fortelle at akkurat det samme skjedde natten før, men da varte det kortere.

Klokken 00.38 melder vår medarbeider i området at ringingen stanset, og sandviksfolket kan igjen sove.