Dødsbrannen: Dette mener politiet var brannårsaken

Brannen i Ytrebygda krevde fire menneskeliv. Nå peker politiet ut hva de mener kan ha vært årsaken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PÅ ÅSTEDET: Kripos og krimteknikere fra Vest politidistrikt jobbet i og utenfor huset forrige mandag. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Mandag var det begravelsesseremoni for de fire som omkom etter brannen i Ytrebygda lørdag 4. januar.

Det var moren Malak Hauro (41) og døtrene Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) som mistet livet.

Faren og to sønner står igjen.

LYS: Naboer, venner og berørte tente lys foran familiens bolig i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Elektrisk feil

Tirsdag morgen går politiet ut med den foreløpige konklusjonen rundt brannårsaken.

Det skjer litt over en uke etter at lokale krimteknikere, Kripos og BKK hadde en grundig gjennomgang av huset.

Torgils Lutro, sjef for politiet i Bergen sør, sier alt tyder på at brannen skyldes elektrisk feil ved et apparat i vaskerommet i første etasje.

– Må få klarhet

Lutro sier de ikke vil gå ut med konkret merke eller type apparat ennå.

Han begrunner det med at det fortsatt er uklart om feilen ved apparatet er en produksjonsfeil, en teknisk feil eller en skade.

BRANN: Det brant i boligen i Skranevegen i Ytrebygda om morgenen lørdag 4. januar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Vi må sluttføre undersøkelsene og få klarhet i dette før vi eventuelt sier mer.

Politisjefen poengterer at det ikke ble registrert avvik av betydning for den formentlige brannårsaken ved en el-kontroll som BKK hadde i boligen i februar 2019.

– Apparatet det trolig var feil med, var det i bruk da brannen startet?

– Alle forhold rundt apparatet må sjekkes ut, og det tar litt tid. Dette er noe laboratorieteknikere må se på før vi kan konkludere.

Seks personer ble hentet ut av huset, to voksne og fire barn, og alle ble sendt til Haukeland etter brannen.

Fire av dem var bevisstløse og i kritisk tilstand da de ble sendt til sykehuset.

– Alt tyder på røyken

Lutro sier de fortsatt venter på en del prøvesvar etter obduksjonene som er gjennomført.

Foreløpige obduksjonsrapporter peker ifølge Lutro på røyken som avgjørende for de fire dødsfallene.

– Det var lite flammer, men utrolig mye røyk. Alt tyder på at røyken var det avgjørende for at de omkom. Nå venter vi på en endelig rapport som blant annet vil inneholde flere prøvesvar.

Politiet regner seg som ferdige med avhør av alle aktuelle personer i tilknytning til brannen. Dermed mener de å ha god oversikt over både hendelses- og brannforløpet.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 08:08 Oppdatert: 14. januar 2020 08:30

