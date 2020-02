Var spent på hvordan dette skulle gå

Beredskapssjefen i Bergen kommune var spent da vannet steg mandag kveld.

BRYGGEN: Dette bildet ble tatt ved 23-tiden mandag kveld. Foto: Paul S. Amundsen

– Vannstandnivået var som i 1990, men konsekvensene var mye mindre nå, sier Ivar Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune.

Ved midnatt var vannstanden på sitt høyeste på Bryggen i Bergen sentrum med 239 centimeter over sjøkartnull. Det var en centimeter under den 30 år gamle rekorden.

Vil ha nytt flomvern

Beredskapssjef Lunde så vann trenge opp gjennom grunnen på Bryggen natt til tirsdag, men sandsekkene som var lagt ut på kaiene hindret sjøen i å flomme innover Bryggen.

– Det fungerte, men i fremtiden må vi anskaffe et annet flomvern. Sandsekkene alene holder neppe. Vi forventer at dette skjer flere ganger og at sjøen kan gå enda høyere.

ZACHEN: Dette bildet ble tatt på Torget i Bergen klokken 00.05 natt til tirsdag. Foto: Paul S. Amundsen

VÅGEN: Dette bildet fra Vågen ble tatt klokken 23.15. Foto: Paul S. Amundsen

Var spent

– Hvor mange sekker hadde dere lagt ut?

– Det vet jeg ikke, svarer Ivar Lunde.

– Hvor mange arbeidet for å begrense skadene?

– Mellom 40 og 50.

– Var du spent på forhånd?

– Ja.

– Hva tenker du om bybane over Bryggen?

– Det får vi forholde oss til om det blir en realitet, svarer beredskapssjefen i Bergen kommune.

PUMPET: Martin Moe jobbet med å holde vannet vekke fra Bryggen. Foto: Kyrre Fitje

SYKKELTUR: Bildet fra Vågen er tatt ved midnatt. Foto: Paul S. Amundsen

1000 årsflom

På forhånd handlet det i stor grad om ekstremværet «Elsa» ville gi rekordhøyt vannstandsnivå i Bergen. Det ble det altså ikke.

– Vannstanden ble målt til 239 centimeter, mens rekorden er 240, sier Magni Svanevik til BT tirsdag morgen.

Det var mellom midnatt og klokken 00.20 at vannet var på sitt høyeste i Bergen.

Statens kartverk bruker betegnelsen «høyvann med 1000 års gjentaksintervall» om vannstanden Bergen hadde.

– Det er vanskelig for meg å kommentere disse begrepene som 1000-årsflo. Vi vet jo at rekorden på 240 centimeter er fra 1990, sier Svanevik.

– Heldigvis

Fra midnatt til klokken 03.30 rykket brannvesenet ut på ti oppdrag.

– Det har vært vann i privatboliger og firma, sier Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør ved 110-sentralen.

– Det har gått noenlunde greit, men så ble jo heller ikke vannstanden så høy som først meldt. Heldigvis, legger han til.

MÅLØY: Rekordhøy vannstand i Måløy. Foto: 2211-tipser

OS: Nicolay Pitai vasset i Brugata i Os kommune. Foto: Ådne Lunde

Rekordhøyt i Måløy

Vest politidistrikt har ikke registrert skader i forbindelse med ekstremværet «Elsa».

– Hos oss har det vært en rolig natt, sier operasjonsleder Frode Kolltveit.

Bryggen var stengt, men ble åpnet igjen 02.30-tiden igjen.

VED MIDNATT: Vågen utenfor Shetlands-Larsens brygge i Bergen sentrum ved midnatt. Foto: Paul S. Amundsen

OS: Vannet sto høyt også i Os kommune. Foto: Ådne Lunde

I Måløy ble vannstanden målt til 287 centimeter over sjøkartnull.

– Det er 5 centimeter over den gamle rekorden, forteller Svanevik.

I Florø hadde sjøen trengt seg innover gatene i byen. Ved midnatt sto vatnet 274 centimeter over sjøkartnull, noe som var 6 centimeter under forhåndsvarselet.

– Ingen skader

I Ålesund endte vannstanden på 297 centimeter og er den fjerde høyeste som er målt i byen noensinne, opplyser meteorologene.

Vannet sto høyt langs hele kysten, ifølge NTB. Brannvesen over hele Vestlandet har meldt om vann i mange kjellere og forretningslokaler, men ingen større uhell er rapportert.

Etter at vannstanden hadde passert sitt høyeste punkt i timene rundt midnatt, meldte også fergeselskapene langs kysten om at de ville gjenoppta vanlig trafikk etter å ha innstilt mange avganger siden mandag.

I beredskap

I Stavanger stanset stormfloen 2 centimeter under den gamle rekorden.

Ved midnatt var vannstanden i Stavanger 175 centimeter over sjøkartnull og på vei ned etter at den en drøy halvtime tidligere hadde ligget på 180 centimeter, melder Stavanger Aftenblad.

Stormflo i Trøndelag tirsdag

Tirsdag er det utstedt ekstremvarsel for Trøndelagskysten som vil få et vannivå 60–70 centimeter over tidevannstabellen. Folk blir advart fra å bevege seg i strandsonen og oppfordres til å sikre løse gjenstander.

Det er ventet at nivåene vil nå toppen mellom klokken 12 og 14 på ettermiddagen.

