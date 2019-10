- Vi har fått en byråd som ser ut til å dyrke provokasjonsrollen

Podkast: Det nye byrådet vil gjøre Bergen til «Norges grønneste by».

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

TOK MAKTEN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og den nye byråden for byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG) fikk blomster da det nye byrådet ble presentert denne uken. Bård Bøe

Etter nesten seks uker med kamp om byrådsmakten ble det denne uken klart hvem som skal styre Bergen.

Fire kvinner og tre menn utgjør det nye byrådet. Med en snittalder på 34 år, er de tidenes yngste byråd.

To av byrådene kommer fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I Oslo har MDG allerede satt sitt preg på byen. De har fjernet parkeringsplasser, laget flere bilfrie soner og stoppet en større utbygging av E18.

Hva vil det si for Bergen at den nye sjefen for byutvikling kommer fra Miljøpartiet De Grønne?

Hør episoden her:

- Vi har fått en byråd som ser ut til å dyrke provokasjonsrollen, mener kommentator Morten Myksvoll.

Reaksjonene dukket raskt opp i kommentarfeltene etter at Thor Haakon Bakke annonserte at han ville strupe biltrafikken og innføre kjøttfri dag:

«Skal idiotien fra Oslo få fri utfoldelse i Bergen, også? Moralpolitiet skal gjøre livet vanskelig for folk flest og i tillegg bestemme hva som skal stå på menyen.»

«Folk som har stemt inn disse politikerne kan umulig være vel bevart. Kondolerer, Bergen».

Dette er akkurat det MDG ønsker, tror Morten Myksvoll.

- Det er slike folk på ytre kjøttfløy som fôrer MDG sine politikere med pågangsmot og inspirasjon. De vil vise at dette er noen som henger igjen i en annen tid.

Les også Noen av valgets største tapere dannet nytt byråd. Hvordan kunne det skje?

Abonner på podkast-serien via iTunes, på Spotify eller søk den opp i din app. Du finner den også i vår nye podkast-app BT Lytt, som du kan finne i App Store eller Google Play.

Politisk journalist Gerd M. Tjeldflåt og kommentator Morten Myksvoll er gjester i denne ukens podkast.

I SPISSEN: Byrådsleder Roger Valhammer leder an rekken av nye byråder. Bård Bøe