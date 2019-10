Her reddes Isabell (6) ned fra fjellet

Isabell Haug (6) var helt rolig da brannmennene reddet henne ned fra fjellsiden. Lenger oppe ventet hennes gode kamerat Aron (5) og hans mor.

TRYGT NEDE: Oliver Woods (t.v.) og Mats Sjursen reddet Isabell Haug ned fra den bratte skråningen over Skansemyren. Per Lindberg

Søndag ettermiddag fikk brannvesenet melding om tre personer som satt fast i terrenget over Skansemyren.

– Det er en kvinne og to barn som har gått seg fast. De sitter nå trygt på en hylle, men kommer seg verken opp eller ned. Vi har vært i kontakt med kvinnen som forteller at de sitter trygt, sa vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen ved 13.30-tiden.

– En ny sti

De tre var Isabell Haug (6), hennes gode venn Aron Larsen (5) og hans mor Nina Larsen. De var på tur sammen med Isabells mamma da de bestemte seg for å skille lag.

– Vi ville prøve en ny sti, sier Nina Larsen etter at redningsaksjonen var over.

Ved 12-tiden gikk de to barna sammen med henne rett opp fjellsiden, mens mammaen til Isabell fulgte turveien mot Fløyen. Terrenget var ikke for pyser. Det var vanskelig å ferdes i.

OVER SKANSEMYREN: Aron Larsen (5) sammen med redningsmannskapene. Per Lindberg

– Turte ikke gå ned

– Det ble brattere og brattere helt til vi kom til en fjellvegg. Da så jeg at vi ikke kom lenger. Vi turte ikke gå ned igjen, så vi satte oss ned og drakk kakao, forteller Larsen.

De tre satt på en liten hylle, noen hundre meter over Skansemyren. Larsen ringte Isabells mamma og forklarte situasjonen: De kom verken opp eller ned.

– Skulle de ikke fange skurker?

Mens Larsen holdt barna slik at de ikke skulle falle utfor, gikk Isabells mamma til Fløyen og ba om hjelp hos de ansatte. Brannvesenet ble varslet.

LAGBILDET: Mats Sjursen (bak fra venstre), Hans Petter Nilsen, Gisle Antun, Bernt Harald Thue og Krister Sæther. Foran fra venstre ser vi Isabell Hauge, Aron Larsen og Nina Larsen. Per Lindberg

– Vi ble tilkalt via brannvesenet klokken 13.20. Patruljen gikk opp, men tok ingen sjanser, sier Gisle Antun, politiets innsatsleder.

– Da politiet kom, spurte et av barna om de ikke skulle være ute å fange skurker, forteller Larsen.

SVÆRT BRATT: Det var i området over Oliver Woods at de tre satt fast. Han var utstyrt med blant annet tau. Per Lindberg

Var ikke redd

Klatregruppen fra Fana stasjon ble tilkalt for å fire de tre glade turgåerne ned. Klatregruppen hadde nødvendig utstyr med for å hindre at trioen falt, blant annet redningsbleie. Etter en liten time var de gjenforent med Isabells mamma.

– Jeg var ikke redd, sier Isabell etter å ha blitt firet ned av Mats Sjursen og Oliver Woods.

– For en dag, sier Aron, uten å utdype.

EKTE POLITIBIL: Isabell og Aron fikk se politibilen til innsatslederen etter redningsaksjonen. Per Lindberg

Ingen traumer

Alle de involverte stilte opp da BA og BT ba om å få ta et bilde. Så kom det melding på sambandet: Om noen hadde behov for behandling for mulige traumer.

– Her er det ikke behov for noen form for behandling. Stemningen er god, lød svaret.

Deretter gikk turgåerne sammen med redningsmannskapene ned til Skansemyren. Der sto innsatsleder Gisle Antuns politibil. Han hadde lovet barna omvisning i den.

– Vi er til for dere

Ungene fikk se politiskjold og andre redskap som tjenestefolkene kanskje må ty til hvis de treffer på «skurker» som setter seg til motverge.

Nina Larsen fortalte at barna ville gå veien som de gjorde, og hun hadde ikke lyst å si nei. Så endte det med som det gjorde.

– Tusen takk for hjelpen, sa hun.

– Bare hyggelig! Vi er til for dere, svarte Antun.