Bjørn Smauget sprang inn i huset for å få ut folk og verdipapirer.

Onsdag kveld var det varslet skikkelig uvær på Vestlandet. Midt opp i det hele slo lynet ned i byggefeltet i Knappen, helt sør i Øygarden kommune.

Lynet traff trolig en enebolig som tok full fyr. Huset fikk store skader.

Bjørn Smauget bor i Knappen like ved huset. Han var ute for å sjekke et teknisk problem på en lift, da lynet plutselig slo ned.

– Jeg hadde heist liften helt opp, og så kom det plutselig et veldig smell, forteller han.

Øystein Vik

– Luktet brent

Strømmen gikk i huset hans, men de andre rundt ham hadde fortsatt strøm. Smauget tenkte at noe hadde skjedd i sikringsskapet og restartet sikringene.

– Jeg syntes det luktet litt brent, men det kan det jo gjøre hvis lynet har slått ned i noe, sier Smauget.

Mens Smauget sto i dusjen, fikk han beskjed om at det fortsatt luktet brent. Han ble nervøs og fortet seg ut.

Der så han røyken fra naboens hus.

Løp inn i huset som brant

Den snartenkte naboen ringte med en gang til en annen nabo som er brannmann. Brannmannen tilkalte igjen brannvesenet. Da var klokken 18.01 onsdag kveld.

– Etter det løp jeg inn i huset som brant. Der sto moren og sønnen. Brannalarmen hadde gått, men jeg sa at det brant og at de måtte komme seg ut.

Smauget prøvde så å begynne slukningsarbeidet med vanlig hageslange i påvente av brannvesenet, men det var nytteløst.

– Ti minutter etter at jeg oppdaget brannen, snakket jeg med mannen i huset. Han driver eget firma og ba meg løpe inn for å redde det jeg kunne av verdipapirer på vaskerommet. Det gjorde jeg, forteller Smauget.

Brannmannskapet kom på plassen klokken 18.17. 16 minutter etter at brannen var meldt inn. Da sto takkonstruksjonen i full fyr.

Øystein Vik

Politiet: – Flere har sagt det var lynet

Mange naboer var vitne til brannen. Tre politibiler og fire-fem brannbiler, samt ambulanse, kom etter hvert for å håndtere situasjonen.

Det var taket, og først og fremst øverste etasje som brant.

– Flere har sagt at det var lynet som gjorde at huset tok fyr, men det må vi etterforske videre, sier Gisle Antun, politiets innsatsleder på stedet.

Øystein Vik

To personer var i huset da det tok fyr

Han bekrefter at det var to personer hjemme da det begynte å brenne, men at de kom seg ut i god behold.

– Ingen er skadet eller sendt til sjekk, sier Antun.

Brannen ble meldt slukket av brannvesenet klokken 19.37.

Ved 20-tiden, et par timer etter at brannen startet, hadde situasjonen roet seg.

– Brannvesenet vil drive med etterslukking utover kvelden, men de får hjelp av været. I morgen vil etterforskningen begynne, sier Antun.

– Eksploderte utenfor huset

Flere meldte om at et lynnedslag var årsaken til brannen.

Jan Erik Nygaard har kontor like ved brannstedet, og var også vitne til husbrannen:

– Jeg satt på kontoret da det kom to voldsomme lynnedslag, fortalte han.

– Det eksploderte utenfor huset og bakken ristet, la Nygaard til.

Mange lynnedslag

Huset i Øygarden er ikke det eneste som har blitt rammet av lynnedslag i kveld.

I 19-tiden meldte 110-sentralen om at lynet hadde slått ned i hovedinntaket til et hus på Fosse i Meland kommune. Brannen har blitt meldt slukket.

Meteorologisk institutt

Den siste timen har det vært 1907 lynnedslag i Norge.

Det viser oversikten til Meteorologisk institutt klokken 19.50. Lynnedslagene har hovedsakelig slått ned på Vestlandet.