EKSPLOSJONSFARE: Politiet hentet inn skarpskytter da det brøt ut brann i Åsane torsdag og de fryktet at gassflaskene kunne eksplodere. FOTO: Rune Sævig

Verdier for rundt 300.000 kroner gikk tapt i brannen i Åsane

Politiet utelukker ikke at brannen var påsatt, men understreker at etterforskningen fortsatt er på et tidlig stadium.