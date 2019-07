Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken mot en barnehageansatt og to personer i barnehageledelsen.

3. januar i år rykket politi og ambulanse ut til Akasia barnehage i Birkelundsbakken i Bergen.

En ett år gammel gutt hadde blitt hengende fast i en sele tilknyttet vognen han lå og sov i inne i barnehagen.

Ansatte i barnehagen satte i gang behandling av gutten med en gang ulykken ble oppdaget. Da helsepersonell kom til stedet var gutten i live, men bevisstløs.

I tre uker lå gutten kritisk skadet på Haukeland sykehus, før han døde 25. januar i år.

Tre mistenkte

Saken ble ferdig etterforsket av politiet i slutten av mars, og ble deretter sendt videre til statsadvokaten for avgjørelse om noen må stilles til ansvar etter ulykken.

Tre personer hadde tidligere status som mistenkt i saken – en barnehageansatt og to personer i ledelsen for Akasia Barnehager AS.

Nå er det avgjort at ingen av dem blir tiltalt. For den ansatte i barnehagen er saken henlagt etter bevisets stilling, for de to i barnehageledelsen er saken henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

– Svikt i rutiner

Generelt i slike saker kan straff mot enkeltpersoner og såkalt foretaksstraff være aktuelt.

Barnehagekjeden Akasia er ilagt en foretaksstraff på 750.000 kroner.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier beslutningen om foretaksstraff har sammenheng med svikt i rutiner mens barnet sov i barnehagen.

– Blant annet med tanke på hyppigheten av tilsyn med barnet. Dette er en dypt tragisk sak som rammer flere.

I tillegg til svikt i rutiner knyttet til soving, sier Sylta at det blir gitt foretaksstraff på grunn av svikt i innføring av rutiner hos de ansatte i barnehagen.

– Det er snakk om innføring for de ansatte i sikring og festing av barn i vogn, sier statsadvokaten.

– Dyp medfølelse

Edle Damm, barnehagesjef i Akasia, skriver i en pressemelding at selskapet tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning.

«Om politiets arbeid belyser svakheter som må korrigeres vil vi justere rutinene våre i henhold til dette.», skriver Damm i e-posten.

I pressemeldingen understreker Damm at ulykken har preget og berørt mange.

«(...) Først og fremst barnets foreldre og familie, men også våre ansatte i barnehagen og mange andre tilknyttet Akasia Barnehage. Våre tanker og vår dypeste medfølelse er fortsatt hos barnets foreldre og andre som på ulike måter er berørt av den tragiske hendelsen.»