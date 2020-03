Ein hyllest til Sæbjørg

Sæbjørg Walaker Nordeide var ein eineståande rollemodell i ei akademisk verd.

Sæbjørg Walaker Nordeide døde 63 år gammal. To tidlegare studentar minnast sin framifrå rause, engasjerande og tydelege rettleiar i arkeologi. Foto: privat

Vår gode professor Sæbjørg Walaker Nordeide døde 6. mars.

Vi er to tidlegare studentar, som minnast vår framifrå rause, engasjerande og tydelege rettleiar i arkeologi.

Det var i 2016 at Sæbjørg starta som professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen: Frå fyrste dag var det merksamt at ho arbeidde for å vidareføre eit trygt, ope og framtidsretta studie- og fagmiljø.

Særleg er dagen då Sæbjørg kom til undervisning med ei stor kremkake, svært levande. Masterstudentane hadde ikkje vore med på utgraving, og ho vart møtt av eit måpande publikum.

Ikkje fordi det var kake til folket, men fordi ho hadde baka inn kunnskapen om strategrafisk utgraving, og illustrerte avdekking og registrering av fleire stolpehol.

Det var ein pedagogikk som engasjerte ivrige sjeler, og hendinga blei eit evigvarande samtaleemne i studiemiljøet.

I dei etterfølgjande åra har Sæbjørg vist studentar uvurderleg engasjement, tiltru og omsorg.

Ho møtte til undervisning med eit glimt i augo, hadde eit brennande hjarte for faget. Det sette tydelege spor i studentane og ho var ein eineståande rollemodell i ei akademisk verd.

Ho møtte studentar på eit likeverdig nivå, viste ein enorm fagleg djupne og begeistring for faget, hadde stor forståing for kva studentkvardagen kunne innebere, og stod i spissen for at læringsmiljøet var trygt.

Me vil med dette heidre eit medmenneske som stod som ein bautastein for sine studentar!

Takk for kunnskap, rettleiing, minner og inspirasjon!

Anja Haugland Svingen og Louise Bjerre Petersen