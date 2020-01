Dobbelt­drapet: Mann i 20-årene pågrepet i Fana

Ny mann pågrepet, melder Vest politidistrikt.

TO DREPT: Politipatruljen ved Osavatnet der en kvinne og en mann ble funnet døde forrige mandag. Foto: Tor Høvik

«Politiet pågrep i 23-tiden mandag en mann i 20-årene i Fana. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet mandag forrige uke. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.»

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Fengsling antydet

Mannen ble satt i arrest på politihuset i Bergen. Politiet ønsker å avhøre ham tirsdag.

Han har fått oppnevnt advokat Kaj Wigum som sin forsvarer.

Han sier til BT at han nettopp ble oppringt om oppdraget og har ikke har fått dokumentene i saken.

Fakta Dobbeltdrapene Ved 12-tiden mandag 13. januar fikk politiet melding om et mistenkelig funn ved Osavatnet i Arna i Bergen. De så blodige klær, ifølge VG. Politiet rykket ut og cirka 12.45 fant patruljen en død kvinne under en presenning. Krimteknikere ble sendt ut, og rundt klokken 15.30 ble også en mann funnet død. De døde er Silje Helene Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42). De ble funnet med stikkskader under en presenning i utløpet av Mindefossen til Osavatnet.

– Noen flere kommentarer har jeg ikke nå.

– Har du hørt noe om eventuell fengsling?

– Det vet jeg ikke noe om, annet enn at det er antydet.

Dette er de siktede

Politiet skriver at etterforskningen pågår for fullt med mellom 30-40 mennesker i arbeid. Et hospits i Møllendalsveien er sentral i etterforskningen. Politiet mener dette kan være åsted.

Fem menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. De siktede er:

Mann (56): Bergenser dømt over 20 ganger, også for alvorlig vold, pågrepet ved hospitset samme dag som de døde ble funnet. Ikke vært avhørt, vil nå la seg avhøre.

Mann (36): Nordmann kjent av politiet, pågrepet samme ved hospitset i Møllendalsveien. Nekter straffskyld.

Mann (33): Nordmann pågrepet onsdag. Knyttes til transportoppdrag av de omkomne. Kjent av politiet, har vært involvert i flere konkurssaker.

Mann (33): Nattevakt ved hospitset, utenlandsk statsborger, ble pågrepet fredag og fengslet mandag.

Videre kommer altså mannen som ble pågrepet mandag kveld.

En mann i 40-årene er siktet for å ha ødelagt bevis. Han ble løslatt etter avhør.

Politiet tilbakeholdne

– Dette er en omfattende sak med to døde, fem personer siktet for drap eller medvirkning til drap, samt en person siktet for å forspille bevis, skriver politiet i pressemelding.

Fordi det gjenstår en rekke avhør er politiet tilbakeholdne med informasjon.

Pågripelsen av den femte mannen skjedde samme dag som en 33 år gammel nattevakt ved hospitset i Møllendalsveien ble varetektsfengslet i fire uker. Også han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

