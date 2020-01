Dobbeltdrapet: Mann i 20-årene nekter for drap

Mandag ble nok en mann pågrepet i dobbeltdrapssaken. Hans forsvarer mener mistankegrunnlaget som ble presentert i avhør er særdeles tynt.

TO DREPT: Politipatruljen ved Osavatnet der en kvinne og en mann ble funnet døde forrige mandag. Foto: Tor Høvik

«Politiet pågrep i 23-tiden mandag en mann i 20-årene i Fana. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet mandag forrige uke. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.»

Det skrev Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

– Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet og kan ikke utelukke nye pågripelser. Jeg ønsker ikke å kommentere motiv, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til BT.

Hun vil heller ikke opplyse når politiet mener drapene skjedde.

– Fengsling antydet

Mannen i 20-årene ble satt i arrest på politihuset i Bergen mandag kveld. Tirsdag satt han i avhør med bistand fra sin forsvarer Kaj Wigum. Avhøret pågikk i rundt seks timer.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Mistankegrunnlaget som ble presentert er særdeles tynt, sier Wigum.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Det er ikke kjent om politiet ønsker å fremstille ham for varetektsfengsling. Det vil i så fall trolig skje onsdag.

Fakta Dobbeltdrapet Ved 12.00-tiden mandag 13. januar fikk politiet melding om et mistenkelig funn ved Osavatnet i Arna i Bergen. De så blodige klær, ifølge VG

Politiet rykket ut og cirka 12.45 fant patruljen en død kvinne under en presenning.

Krimteknikere ble sendt ut, og rundt klokken 15.30 ble også en mann funnet død.

De døde er Silje Helene Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42).

Politiet skriver at etterforskningen pågår for fullt med mellom 30 og 40 mennesker i arbeid.

Et hospits i Møllendalsveien er sentralt i etterforskningen. Politiet mener dette kan være åsted.

Fem menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Vi håper å avhøre de siktede i løpet av uken, sier Høyland.

Hun sier at de tre første som ble siktet for drap kjente de avdøde. Høyland vil ikke kommentere om mennene som ble pågrepet fredag og mandag kjenner dem.

Politiet tilbakeholdne

– Dette er en omfattende sak med to døde, fem personer siktet for drap eller medvirkning til drap, samt en person siktet for å forspille bevis, skriver politiet i pressemelding.

Fordi det gjenstår en rekke avhør er politiet tilbakeholdne med informasjon.

Pågripelsen av den femte mannen skjedde samme dag som en 33 år gammel nattevakt ved hospitset i Møllendalsveien ble varetektsfengslet i fire uker. Også han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

