Høgre krev evaluering av Autopass-ordninga: – Kostnadane er blitt for høge

Kostnadane ved Autopass på ferjene er blitt langt høgare enn det politikarane fekk informasjon om, meiner Høgre.

VIL EVALUERE AUTOPASS: Silja Ekeland Bjørkly (H) meiner Vestland fylkeskommune må evaluere Autopass-ordninga på ferjene. Foto: Alice Bratshaug

– Dette var ikkje avtalen som blei lagt fram for oss. Vi blei fortalt at bilistane skulle få ei marginal auke i sine utgifter. I staden ser vi at auken no er på mellom 35 og 40 prosent, seier Silja Ekeland Bjørkly (H).

Auken i ferjeprisane for bilistar har ført til eit opprør blant ferjependlarane i Hordaland.

No krev Høgre ein fullstendig gjennomgang av Autopass-ordninga i Hordaland.

– Når kostnadane er blitt så høge er det på tide med ei evaluering av heile systemet, seier Bjørkly.

Ho får støtte av Trym Aafløy i FNB.

– Kva skal vi med bilferjer når billettane er så dyre at bilistar ikkje har råd til å reise med ferjer uansett? spør Aafløy.

Fryktar billettinnkrevjinga er dyrare enn før

Innføringa av Autopass skulle også kutte kostnadar tilknytt billettinnkrevjing, mellom anna ved at ein ikkje lenger skulle trenge ein ferjebillettør som gjekk frå bil til bil på kaia og utløyste billett.

Bjørkly meiner kostnadsreduksjonane som blei presentert for fylkestinget ikkje stemmer overeins med dagens verkelegheit.

– Det ser faktisk ut til at dagens ordning kostar meir enn den gamle, stikk i strid med intensjonen. Dette må vi også få skikkeleg svar på, seier Bjørkly.

STATEN SI ORDNING: Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) meiner samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) og staten bør ta seg av evalueringa av Autopass. Foto: Alice Bratshaug

Meiner staten må ta ansvar

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) seier at fylkestinget var klar over at ordninga ville medføre auka kostnadar for bilistane då Autopass blei innført. Han støttar ikkje forslaget til Høgre, og viser til at det er staten, og ikkje fylket, som må ta ansvaret for å evaluere om ordninga fungerer som den skal.

– Dette er staten si ordning. Vi har bedt dei om å vurdere Autopass-ordninga, og det vil vi halde fram å presse på for, seier Askeland.

Han sender stafettpinnen vidare til KrF sin nye samferdsleminister, Knut Arild Hareide.

– Han bør sjå på heile billettprissystemet på ferjene. Det er ei ulempe for folk i distrikta, seier Askeland.

– Sit du i ein klinsj fordi Senterpartiet er imot ordninga slik den er i dag, samtidig som de sit i eit fleirtalssamarbeid med partia som er for (MDG, Ap, V, Ap, Sv og delvis KrF)?

– Som fylkesordførar stiller eg meg bak fleirtalet sitt vedtak. Det er ein del av ordførarrolla, seier Askeland.

TAPTE: Både Silja Ekeland Bjørkly (H) og Terje Søviknes (Frp) stemte for å innføre passasjerbetaling på ferjene i oktober 2019. Fleirtalet i fylkestinget var ueinige, og ville ikkje innføre ordninga. Foto: Alice Bratshaug

Innføre passasjerbetaling på nytt?

Eit alternativ for å roe gemytta i pendlaropprøret er å innføre passasjerbetaling, slik at alle må betale, og ikkje berre bilar slik som i dag.

Det vil flytte noko av kostnadane vekk frå bilistane.

– Vi meiner framleis det same som i oktober. Belastninga på dei som må ha bil er blitt for stor, og det bør derfor innførast passasjerbetaling, seier Terje Søviknes i Frp, som også meiner at ein bør flytte noko av elbilsubsidiane over på ferje og hurtigbåt.

Også Høgre ønskjer at passasjerane skal betale.

– Skyss har allereie ein billett-app som også må kunne brukast på ferjene. Ein kan også løyse det ved automatar på ferjekaia, eller Vipps for den del, seier Bjørkly.

Fylkesordførar Jon Askeland seier det finst ei opning for å ta opp saka på nytt, men det er ikkje noko han sjølv kjem til å foreslå.

Fylkestinget stemte sist over saka i oktober 2019. Då sikra Ap, Sv, MDG, Raudt, Venstre og tre KrF-representantar fleirtal for å ikkje innføre passasjerbetaling.

Sp, Høgre, Frp og to frå KrF stemte i mot.

Fordelar for gåande og syklande

I nye Vestland fylke er det berre pendlarane i Hordaland som har måtte tole prisauken som følgje av at Autopass blei innført. I gamle Sogn og Fjordane er det andre kontraktar som gjeld.

På same tid har Autopass-ordninga også ført med seg store fordelar for andre reisande. Det er blitt gratis å ta ferje for fotgjengarar og syklistar, og dess fleire passasjerar du har i bilen, dess billigare blir det pr. person.

Forslaget om evaluering av autopassordninga er venta å bli fremja i samferdsleutvalet den 13. februar.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 20:54

