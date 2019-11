Derfor kjører ikke bussene fra sentrum til Åsane

Venter store forsinkelser i busstrafikken.

Skyss regner med store forsinkelser i kollektivtrafikken onsdag ettermiddag. Dette gjelder særlig busser mellom Bergen sentrum, Åsane og Arna.

Selv om E39 er åpen for nordgående trafikk fra sentrum til Åsane, tør ikke Skyss sende bussene fra sentrum til Åsane.

Dermed må passasjerene selv gå fra Ludebryggen ved Gjensidige via Amalie Skrams vei til Sandviken sykehus og ta bussen videre fra Jægerbakken ved NHH.

– Vi får ikke bussene raskt nok tilbake fra Åsane siden veien er stengt i motsatt retning. Derfor må vi sikre at nok busser forblir i sentrum, sier pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

– Vente med å reise

Hun sier alle tilgjengelige busser er satt inn, men at passasjerene må regne med forsinkelser i busstrafikken. Og ber folk sjekke Skyss sin nettside.

– Det er store omlegginger for bussene, og vi vet at det begynner å tette seg til nå. Folk som har mulighet til å vente med å reise, må gjerne vente slik at ikke alle reiser samtidig.

Berntzen opplyser at bussene nå kjører gjennom Eidsvågtunnelen mot sentrum, og at bussene stopper ved Handelshøgskolen. Her må man gå via Sandviken sykehus, Amalie Skramsvei til holdeplannse ved Gjensidigegården.

– Det er litt kortere gangvei, men folk må fremdeles beregne god tid.

Buss fra Arna til Åsane

Skyss har også satt opp buss mellom Arna terminal og Åsane terminal.

– Det kommer til å være tett med trafikk i Arnaveien. Og vi prøver å tilpasse det til de som velger å ta toget. Kommer du med tog til Arna, skal du komme seg videre til Åsane, sier hun.

Samtidig opplyser hun at det er satt inn ekstra båt mellom Strandkaien, Frekhaug og Knarvik.

Ekstraavgangene går som følger:

Fra Strandkaien mot Knarvik kl. 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

Fra Knarvik mot Bergen kl. 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Anløp Frekhaug mot Knarvik er cirka kl. 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51

De går skyttelbuss mellom Knarvik terminal og Knarvik kai, og det er busstakster (sone A) som gjelder på hurtigbåten inntil vidare på grunn av den spesielle situasjonen.