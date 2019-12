Navn frigitt etter at mann mistet livet på Stordabrua

44-åring fra Litauen omkom i dødsulykken på E39 sist torsdag.

Publisert:

DØDSULYKKE: En varebil ble torsdag truffet av stålrammen fra et møtende vogntog på Stordabrua på E39. Foto: Paul S. Amundsen

Torsdag i forrige uke mistet en mann livet på Stordabrua da varebilen han satt i ble truffet av en gjenstand som løsnet fra et motgående vogntog.

Avdøde var Michail Blazevic. Han ville ha fylt 44 år denne uken. Blazevic var opprinnelig fra Litauen, men hadde bostedsadresse i Mosterhamn. Navn og bilde frigis i samråd med de etterlatte, heter det i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt.

Ved siden av Blazevic i passasjersetet satt en mannlig arbeidskollega. Han kom fra ulykken uten fysiske skader, men var sterkt preget etter ulykken og ble sendt til sykehus på Stord.

OMKOM: Det var Michail Blazevic som døde i ulykken på Stordabrua. Foto: Privat

Stålramme falt av

Det var kraftig vind på broen mellom Føyno og Stord på E39 da dødsulykken skjedde. Vinden tok tak i en duk på vogntoget og førte til at en ni meter lang stålramme falt av. Vogntoget kom kjørende i motgående kjørefelt, og stålrammen traff mannen som var føreren av varebilen.

Det var torsdag morgen klokken 06.45 at politiet ble varslet om ulykken på broen. Stålrammen knuste taket og fronruten på bilen. Andreas Eikeskog i ulykkesgruppen til Statens vegvesen anslo vekten på rammen til å være et par hundre kilo.

Kjørte videre etter ulykken

Sjåføren av vogntoget har forklart til politiet at han merket at noe skjedde med kjøretøyet hans, men at han ikke skjønte at det hadde skjedd en ulykke. Etter å ha kjørt et stykke, stanset han for å undersøke og kjørte deretter videre.

En politipatrulje stoppet vogntoget på Grønåsen i Sveio et par mil unna ulykkesstedet.

– Det er en nordmann i 20-årene, og han er mistenkt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3. «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare», sier Odd Harald Hovland, som er lensmann i Stord lensmannsdistrikt og etterforsker ulykken.