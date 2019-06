Over tusen muslimer samlet seg for å feire slutten på årets Ramadan.

Vanligvis fylles Haukelandshallen opp av sportsutøvere og tilskuere, men fredag ble det feiret noe helt annet enn en seier.

Bergen Moské arrangerte eid-feiring i hallen. De feiret slutten på årets Ramadan etter flere uker med fasting.

Ved inngangen står det dadler og kjeks klart. Av tradisjon skal fasten brytes med en daddel, mens kjeksen er til barna.

– Vi forventer at det kommer rundt 1500 personer. Vi er rundt 3000 medlemmer i Bergen moské, men noen hadde feiringen i går, sier leder av moskeen, Badreddine Maizi.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Stolt over kvinnene

Inne fra hallen kan man høre bønn over høyttaleren mens det sakte, men sikkert fylles opp. Hallen er delt i to, på den ene siden ber mennene, og på den andre siden ber kvinnene.

Selv om kvinner og menn er delt etter tradisjon, er Bergen moské stolt og glad for at kvinner er en stor del av moskeen.

– Vi har tre kvinner i styret, og det er vi veldig glade for, sier styremedlem Ismael Moallim.

Stort fellesskap

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nooshin Zaery er aktiv i moskeen, og har jobbet mye frivillig under Ramadan.

– Jeg har jobbet med servering i kafeen. Det er fantastisk å være der under Ramadan, det er så sterkt fellesskap, sier hun.

Zaery er godt kjent med de fleste i moskeen, og bruker god tid på en lang klemmerunde.

– Jeg er stolt av å være kvinne i Bergen moské, og jeg føler meg godt tatt vare på. Det er som å ha en utvidet familie, forteller hun.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Får energi av å faste

Zaery faster ikke på grunn av sykdom, men Amin Abdullahi har fastet hele Ramadan.

Han jobber som rengjører på Haukeland sykehus og studerer ved siden av. Fastingen har ikke gjort at han har roet ned på arbeidet, tvert imot har han jobbet mer.

– Når det er Ramadan er jeg også frivillig i moskeen, så da jobber jeg mer. Jeg liker å jobbe når jeg faster, fordi jeg føler jeg får mer energi, sier han.

Han innrømmer at han kan bli sliten og kjenner på sulten, men forteller at det er betydelig enklere å faste i Norge enn i hjemlandet.

– Her er det kaldere, så da blir man ikke så tørst. I hjemlandet mitt kan det bli opp i 35 grader, og da er det vanskelig å gå uten vann, sier Abdullahi.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Stor feiring

Ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen, var også til stede under feiringen for å holde tale.

– Jeg kommer hvert år for å være en del av den viktigste feiringen til et stort trossamfunn i Bergen. Det er virkelig kjekt å få være her for å si noen ord på vegne av byen, sier hun.

Når alle er samlet, begynner bønnen. Både barn og voksne ber en felles bønn mot Mekka. Noen av barna synes det er vanskelig å stå stille og løper rundt.

Men det gjør ikke noe, for i Haukelandshallen feirer de at Ramadan er over.