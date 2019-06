Tysdag vart det klart at Øystein Gjerme frå meinigheita Salt Bergen, vert ny leiar for Pinsebevegelsen.

Pinsebevegelsen hadde tysdag formiddag sin årlege konferanse. Pastor Øystein Gjerme frå meinigheita Salt Bergen vart samrøystes valt inn som ny leiar for bevegelsen med 250 stemmer. Han skal no sitje i leiarrådet frå hausten av, og vere delaktig i dei nye 2030-måla for Pinsebevegelsen. Vervet som leiar trer han inn i først i januar 2020.

Visjonær leiar

Avtroppande leiar Sigmund Kristoffersen seier at Gjerme har vist eit godt leiarskap gjennom styreleiarvervet sitt i Høgskulen for ledelse og teologi (HLT), og opplev det positivt at Gjerme tek over.

– Han ser det store bilete, og er ein visjonær leiar.

Salt Bergen vart oppretta av Gjerme i 2004, og har i aukande grad nådd ut til eit ungt publikum. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk omtalte pinsebevegelsen som ung og hipp overfor BT, hausten 2018.

– Øystein Gjerme er eksponent for den nye pinsebevegelsen, som er ung, hipp og satsar på moderne musikk og moderne gudstenester. Han er kunnskapsrik og karismatisk, og kunne sikkert nådd langt innan politikk og næringsliv. Pinsebevegelsen skal vere godt fornøgd med at han har valt kristenlivet, fortalde Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til BT i 2018.

I dag finn du Salt-kyrkja sju plassar i Noreg: Bergen, Trondheim, Voss, Skien, Norhordland, Os og Levanger.

Marita Aarekol (arkiv)

Vert ny leiarstruktur

Kristoffersen fortel at Pinsebevegelsen i dag er stor samla sett, men at det er fleire små lokale nettverk, og at dette kan vere ei av utfordringane nasjonalt framover. Det vert ein ny leiarstruktur i bevegelsen der det vert oppretta ein ny stilling som dagleg leiar. Ny dagleg leiar vart Ingunn Ulfsten. Gjerme skal framleis arbeide som pastor i Salt-kyrkjene, og Kristoffersen peikar på den nye stillinga som ei positiv endring i strukturen.

– Ei todeling med ny dagleg leiar vil vere positivt, med klare oppgåver og eit godt samarbeid, seier han.