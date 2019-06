Frps landsstyre gir Siv Jensen ordre om å forhandle frem en bompengepakke med sine regjeringskolleger i V, KrF og H.

– Landsstyret har gitt en veldig klar tilbakemelding. Vi må få mer gjennomslag, sa Siv Jensen på et kort pressemøte onsdag kveld.

Det enstemmige landsstyret vil ha gjennomslag på seks konkrete punkter:

Alle nye bypakker skal stoppes

Nullvekstmålet skal endres. Nullvekstmålet innebærer i dag at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Bompengegjeld skal slettes, uten at det er sagt noe om hvor store beløp som må til.

Kostnader i eksisterende bypakker skal kuttes. Heller ikke her er det sagt noe om hvor mye Frp vil kutte.

Det skal stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene. I dag er den lokale andelen i hovedsak bompenger.

Nei til veiprising

– Det har vært et krevende møte. Det er et samlet landsstyre som har gitt oss denne marsjordren. Nå skal vi gjøre den jobben på vegne av vårt landsstyre. Når vi har et resultat, kommer vi tilbake til landsstyret for å få en vurdering av det, sa Jensen.

Opprør fra Hagen

Etter enorm fremgang på meningsmålingene for bompengepartiet, kjemper Frp-leder Siv Jensen en intens kamp på flere fronter:

Hun må håndtere et internt bompengeopprør i regi av tidligere partileder Carl I. Hagen.

Heiko Junge / NTB scanpix

I regjeringen må hun takle samarbeidspartier som Venstre. De sier blankt nei til tiltak som enten koster mer enn eller svekker klimaenigheten i regjeringsplattformen.

Selv sentrale kilder i regjeringen er usikre på om Siv Jensen har kontroll på partiet, den indre opposisjonen og bompengeopprørerne. Mister Siv Jensen kontrollen over partiet, kan det lett føre til regjeringskrise.

Carl I. Hagen trekker i trådene

Frp-nestor Carl I. Hagen er en av bompengeopprørerne. Han står bak noen av de mest kostbare bompengevedtakene i Frps historie. På landsmøtet i vår fikk han partiet med på å vedta et krav om at det må brukes 100 milliarder kroner på å fjerne bompengegjelden i Norge.

Det skjedde trass i advarsler fra partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug.

Partiet gjorde også flere andre kostbare vedtak, som skattefradrag for bompengeutgifter. Ifølge Norges Automobil-Forbund (Naf) kan et skattefradrag på 20 prosent av bompengeutgiftene koste rundt 2,6 milliarder kroner i året.

Angriper byvekstavtalene

Ved siden av skattefradraget, fremheves byvekstavtalene som helt avgjørende for Frp. Eller som partiets nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes nylig uttalte til Aftenposten:

– Det er byvekstavtalene og som er det største problemet, for der betaler ikke bilistene for veier de kjører på. De betaler for alt mulig annet.

I mai sørget Søviknes overraskende for at Os utsatte avtalen om byvekstavtale for Bergen og omegn. Han mente bybanen og Bergen fikk for mye av potten.

Noe av kjernen i Frp-opprøret er motstand mot at bompenger brukes til indirekte klimatiltak, som å styrke kollektivtilbudet.

Advarer mot regjeringskrise

I timene før landsstyrets krisemøte i Oslo, lanserte så Carl I. Hagen i Aftenposten et nytt forslag; en maksimal årlig bompengebelastning på rundt 15.000 kroner i året.

De mer moderate Frp-politikerne advarer mot å sette regjeringssamarbeidet på spill og viser til at partiet tross alt oppnådde svært mye i Granavolden-erklæringen og at den kan brukes som basis for ny bompengepolitikk.

I regjeringsplattformen fikk Frp blant annet gjennomslag for disse sakene:

Innføre fradrag for bompengeutgifter.

Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.

At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.

Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.

At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.

Siv Jensen sa etter landsstyremøtet at «vi vil ha resultater», men hun vil ikke gå inn på hva som skjer om landsstyret er misfornøyd med det hun klarer å forhandle frem med sine regjeringspartnere.

– Min ambisjon er en enighet så snart som mulig, sa hun, uten å ville konkretisere noe tidspunkt.

Hun slo imidlertid fast at de tre veiprosjektene regjeringen har fremmet overfor Stortinget, og som innebærer en bompengeandel på over 15 milliarder kroner, vil få støtet fra Frp når det skal voteres over sakene 19. juni.

– Frp står bak regjeringens politikk, slo hun fast.