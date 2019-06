Milliardene formelig flagrer i timene før Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompengekrisen.

Frp-leder Siv Jensen kjemper en intens kamp på flere fronter:

Hun må håndtere et internt bompengeopprør i regi av tidligere partileder Carl I. Hagen.

I regjeringen må hun takle samarbeidspartier som Venstre. De sier blankt nei til tiltak som enten koster mer enn eller svekker klimaenigheten i regjeringsplattformen.

Selv sentrale kilder i regjeringen er usikre på om Siv Jensen har kontroll på partiet, den indre opposisjonen og bompengeopprørerne. Mister Siv Jensen kontrollen over partiet, kan det lett føre til regjeringskrise.

Carl I. Hagen trekker i trådene

Frp-nestor Carl I. Hagen er en av bompengeopprørerne. Han står bak noen av de mest kostbare bompengevedtakene i Frps historie. På landsmøtet i vår fikk han partiet med på å vedta et krav om at det må brukes 100 milliarder kroner på å fjerne bompengegjelden i Norge.

Det skjedde, trass i advarsler fra partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug.

Partiet gjorde også flere andre kostbare vedtak, som skattefradrag for bompengeutgifter. Ifølge Norges Automobil-Forbund (Naf) kan et skattefradrag på 20 prosent av bompengeutgiftene koste rundt 2,6 milliarder kroner i året.

Angriper byvekstavtalene

Ved siden av skattefradraget, fremheves byvekstavtalene som helt avgjørende for Frp. Eller som partiets nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes nylig uttalte til Aftenposten:

– Det er byvekstavtalene og som er det største problemet, for der betaler ikke bilistene for veier de kjører på. De betaler for alt mulig annet.

I mai sørget Søviknes overraskende for at Os utsatte avtalen om byvekstavtale for Bergen og omegn. Han mente bybanen og Bergen fikk for mye av potten.

Noe av kjernen i Frp-opprøret er motstand mot at bompenger brukes til indirekte klimatiltak, som å styrke kollektivtilbudet.

Advarer mot regjeringskrise

I timene før landsstyrets krisemøte i Oslo, lanserer så Carl I. Hagen i Aftenposten et nytt forslag; en maksimal årlig bompengebelastning på rundt 15.000 kroner i året.

De mer moderate Frp-politikerne advarer mot å sette regjeringssamarbeidet på spill og viser til at partiet tross alt oppnådde svært mye i Granavolden-erklæringen og at den kan brukes som basis for ny bompengepolitikk.

I regjeringsplattformen fikk Frp blant annet gjennomslag for disse sakene:

Innføre fradrag for bompengeutgifter.

Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.

At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.

Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.