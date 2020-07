Mannen som krasjet i Kenneths bil har meldt seg. – Det var en ærlig sjel som ville gjøre opp for seg.

Mannen har allerede betalt for skadene, forteller bileier Kenneth Arntzen.

Stillbilde fra videoen hvor mannen krasjer inn i Kenneth Arntzens bil på elsparkesykkel. Foto: Privat

Onsdag fortalte BT historien om mannen som krasjet inn i en bil på elsparkesykkel.

Bileier Arntzen fikk det hele på film.

Se videoen her.

Har gjort opp

Nå har mannen meldt seg til BT. Han ønsker ikke å stå frem i saken, men forteller at han har gjort opp for seg.

Det bekrefter Arntzen.

– Motparten som påførte skaden har tatt kontakt og ønsker å gjøre opp for seg, sier han til BT.

Mannen tok kontakt torsdag formiddag og ønsket å betale umiddelbart, ifølge Arntzen.

– Han virket som om han var lei seg for det som skjedde, og glad for at vi kunne ordne opp i det.

Ifølge Arntzen har mannen nå betalt de 15.000 kronene skadene var taksert til.

– Jeg er veldig lettet over at det løste seg så fort. Han virket som om han ønsket å bli ferdig med hele saken.

Mannen som krasjet i Kenneth Arntzens bil kjørte på en Ryde-elsparkesykkel. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Vil undersøke

Mannen kjørte på en Ryde-sparkesykkel.

Daglig leder i selskapet, Espen Rønneberg, uttalte til BT på onsdag at de ville undersøke hvorvidt Ryde som utleier har et ansvar i tilfeller som dette, og at de generelt oppfordrer alle kunder til å følge trafikkreglene og kjøre hensynsfullt.

– Mye oppmerksomhet

Arntzen forteller at han har fått mye respons etter at BT skrev om saken.

– Situasjonen viser frem utfordringen med disse elsparkesyklene. Det er ikke bare Bergen som har en utfordring, men vi ser det over hele landet. Det er flere som reagerer på samme måte som meg, at man savner tydeligere kontroller, sier Arntzen.

Politisjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, sa til BT i går at politiet så langt i sommer ikke har hatt kapasitet til å utføre kontroller med elsparkesykler, men at det kan bli aktuelt i fremtiden.