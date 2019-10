Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet

Det planlagte brua til Sotra vil bli så dyr at norske selskaper i praksis er utestengt fra å bygge og drive prosjektet, mener Byggenæringens Landsforening.

NY BRO: Planene om å bygge en firefelts bru til Sotra, samt tunneler og sideveier, har lenge ligget på bordet. Den nye broen er nærmest på bildet. Statens vegvesen (illustrasjon)

NTB

For mindre enn 1 time siden

– Vi er kritiske til dimensjonene i dette prosjektet, sier Jon Sandnes i foreningen til Bergensavisen.

Planene om å bygge en firefelts bru til Sotra, samt tunneler og sideveier, har lenge ligget på bordet, men er blitt utsatt en rekke ganger. Nå varsles det at den tidligst kan stå ferdig i 2026, skriver BA. Gigantprosjektet har en prislapp på 17 milliarder kroner, inklusive drift og finansiering over 20 år.

Selve byggingen er imidlertid anslått å koste 10 milliarder kroner.

Entreprenørene må imidlertid selv finansiere utbyggingen, siden midlene som er satt av i Nasjonal transportplan, først blir utbetalt nå byggingen er ferdig. Det betyr at risikoen blir skyhøy og for stor for det norske markedet, mener Sandnes.

– I utgangspunktet lyser mange varsellamper her. Det er kommet ut av proporsjoner, sier han og viser til at smertegrensen for å ta på seg et enkelt prosjekt i Norge ligger mellom tre og fire milliarder kroner.

– Sotrasambandet er altså dobbelt så stort, og da er det slik at den norske byggebransjen i praksis er ekskludert fra å delta, sier Sandnes.

Ifølge Vegvesenet har tre-fire utenlandske aktører vist interesse for prosjektet. Det kan bety færre norske arbeidsplasser.

– Dersom det er utenlandske firmaer som i all hovedsak skal gjennomføre de store samferdselsprosjektene, vet vi at de ønsker å ta med seg maskiner, utstyr og egne arbeidere i størst mulig grad, sier Sandnes.