– Topunktsseler i buss burde ikke være aktuelt, sier Unni Knutli i Trygg Trafikk.

I løpet av august skal 269 nye, miljøvennlige busser på veiene i Bergen og omegn.

Tide AS vant anbudsrunden for Skyss sine rutepakker i Vest og Bergen sør, og i midten av august skal driften i begge områdene være i gang.

På Sotra, Askøy og i Øygarden er de nye bussene allerede på plass.

Utvendig likner bussene på de gamle, men inni er det spesielt to endringer passasjerer vil legge merke til. Spesielt én endring gjør bussene mindre trygge, mener Trygg Trafikk.

Bruker setebelte uansett

Elin Olsen (82) er på tur med en av de nye bussene som går mellom Bergen og Straume terminal på Sotra.

Olsen og hennes to venninner tok alle på seg setebeltet da de satte seg ned.

De fleste setene i de nye bussene er utstyrt med topunktsseler, også kalt hoftebelte.

Tidligere har mange av bussene hatt trepunktsseler, som også går over brystet på passasjeren.

Olsen sier hun reagerte på det da hun satte seg, men at hun ikke tenker det gjør noe.

– Jeg bruker sele likevel. Det er jo for min skyld de har installert dem, sier Olsen.

Trygg Trafikk

Advarer

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Unni Knutli, synes ikke det er en god idé at busselskapet velger å gå for topunktsseler.

– Vi mener at vi er kommet så langt med sikkerhet at det å bruke topunktssele i nye busser ikke burde være aktuelt. Man burde strekke seg lenger for sikkerheten, sier hun.

Trygg trafikk har flere ganger advart mot topunktsseler i bil og buss.

– Det er ikke bra for verken barn eller voksne. Det er billigere for busselskapene å velge topunktssele. De bruker denne løsningen for å legge til rette for hurtig av- og påstigninger, sier Knutli.

– Handler ikke om økonomi

Konsernsjef i Tide AS, Roger Harkestad, er positiv til valget av setebelter i de nye bussene, og mener det ikke er økonomiske hensyn som har styrt valget.

– I de nye bussene har de fleste seter topunktsseler, mens de utsatte setene har trepunkt. Valget av seler har å gjøre med hvilke løsninger leverandørene kan tilby. Valget har vi gjort sammen med leverandøren – ut fra våre vurderinger og anbefalinger vi har fått, sier Harkestad.

Silje Katrine Robinson

– Passer bedre

Konsernsjefen påpeker at det er delte meninger om hvilke sikkerhetsseler som er best i buss. Han mener topunktsselen har fordeler fordi den passer bedre til passasjerer i alle størrelser.

– Utfordringen er hvis bussen ruller rundt – da vil man sitte fast med en topunktssele, mens en trepunktssele vil avhenge av hvordan selen sitter på den enkelte passasjer, sier Harkestad.

Høyfartsveier

Trygg trafikk mener valget av sikkerhetssele er en utfordring, spesielt på høyfartsvei der faren for alvorlige skader er større.

De nye bussene, som blant annet kjører mellom Bergen og Askøy, benytter veier med fartsgrenser på opp mot 80 kilometer i timen.

– Dersom bussen kjører i over 50 kilometer i timen bør det være trepunktssele, sier Knutli.

Silje Katrine Robinson

Bruker heller kort

De nye bussene vil heller ikke ha billettlesere ved alle innganger.

Passasjerer med billetter som må registreres, må frem til sjåføren.

Ifølge Skyss skal dette gjøre at bussene ikke trenger å bli stående like lenge på holdeplassene.

– Vi ønsker at flest mulig av våre passasjerer skal kjøpe billett på forhånd, slik at det blir minst mulig billettering og registrering av Skysskort om bord i bussen. Fjerning av kortleserne bak i busen er en del av denne planen, sier Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss

I tillegg stiger andelen reisende som kjøper billett i mobilappen. Det gjør behovet for billettlesere mindre og mindre, ifølge Berntzen.

Pr. nå anslår Skyss at syv av ti reisende bruker billettappen.