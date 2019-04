Hvor kan du ta med hele familien for utelek? Her er fem fine forslag!

Hopping, rutsjing, klatring, balansering og litt avslapning innimellom.

Det kryr av lekeplasser i Bergen, men variasjonen er stor. Hvor er de fineste apparater? Hvor kan de vokse slappe best av med kaffekoppen? Hvilke utfordringer møter ungene på Skansen eller ved Tveitevannet?

BTs juniorreportere, Victoria (11) og Aksel (11), har greie på lekeplasser – og nå har de lekt seg gjennom fem populære lekeområder i Bergen. Dette er deres dom.

Hopping og klatring på Åstveit

Adresse: «Trampolinene på Åstveit», Tertnesveien 33, ved Åstveit skole og Åstveithallen

Tre grunner til å besøke: Passer for både små og store barn, muligheter for innelek og svømming i Åstveithallen* på søndager og gode parkeringsmuligheter.

*Åstveithallen stenger for åpen hall og svømming fra mai til og med august.

Om lekeplassen: Lekeplassen har to fungerende trampoliner, ballbinge, et stort klatretårn og et lite lekeområde for de aller minste, med stativ og to disser. Det også utendørs treningsapparater. Det er ikke en typisk avgrenset lekeplass, men et område med mange lekemuligheter. Det var kun én benk man kunne sitte på.

Aksels vurdering: Testens beste lekeplass! Det er på grunn av det gøye klatretårnet. Det er en pyramide man kan komme til topps i, noe som er veldig spennende. Området var stort, og det var muligheter for å gjøre andre ting, som for eksempel sykle. Denne lekeplassen vil jeg besøke igjen!

Victorias vurdering: Denne lekeplassen har jeg hørt om før, men aldri vært her. Klatrestativet var imponerende og litt skummelt, området for de minste var litt for kjedelig. Trampolinene var det beste med lekeplassen. Det var gøy å hoppe der, men det var dumt at den ene trampolinen ikke var i orden. Jeg savnet litt flere apparater.

Majestetisk på Skansen

Adresse: Skanseparken, i bakken bak Skansedammen og Skansen brannstasjon retning Fløyen

Tre grunner til å besøke: Fantastisk utsikt, Bergens lengste rutsjebane og oversiktlig.

Om lekeplassen: Bergens mest spektakulære lekeplass? Lekeplassen har i alle fall alt man forbinder med en lekeplass, pluss litt til. Her er Bergens lengste sklie, en litt mindre rutsjebane, to mini-trampoliner, dissestativ for store og små og klatrevegg. Midt på den inngjerdede lekeplassen er det en flott sittegruppe med muligheter for grilling.

Aksels vurdering: Alle tingene var morsomme, men jeg fikk en favoritt: Den lange rutsjebanen, som man kan ta mange ganger! Trampolinene var litt små, og derfor litt kjedelige. Jeg la merke til at det ikke var en sandkasse der, selv om jeg ikke vet om jeg ville brukt den. Jeg kunne

Victorias vurdering: Kjempegøy! En veldig fin lekeplass å være på. Sklien var litt skummel fordi den var lang og gikk fort, men det var også litt morsomt med sug i magen. Det var også det jeg kaller et turnestativ, og det var fint å snurre litt der mens Aksel rutsjet.

Aktivitetseldorado på Skansemyren

Adresse: Sør for Skansemyren idrettsplass

Tre grunner til å besøke: Stort lekeområde for hele familien, turmuligheter i området og spennende klatrevegg.

Om lekeplassen: Lekeområdet på Skansemyren strekker seg over et stort, bilfritt område, med friidrettsbane på midten. Det er mange muligheter for aktivitet og lek for hele familien, med volleyballbaner, klatrevegg, to trampoliner, treningsapparater og diverse lekeapparater. Lekeområdet kan være et fint stopp på veien ned fra Fløyen.

Aksels vurdering: Her var det bare å slippe seg løs! Lekeplassen manglet ingen ting, spør du meg. Men klatreveggen her var ikke like spennende som den på Åstveit, der kunne jeg jo komme til toppen. Det var en ganske stor plass å være med, og nesten litt langt å gå mellom lekestedene.

Victorias vurdering: Dette var min favorittlekeplass, stor og spennende! Klatreveggen la jeg merke til med en gang, og den var høydepunktet. Jeg klatret opp flere ganger. I tillegg var det flere apparater som til sammen kan bli en hinderløype. Jeg likte best balansetauet! Her har jeg lyst til å dra tilbake.

Rolig ved Tveitevannet

Adresse: Sørsiden av Tveitevannet, i nærheten av Slettebakken menighetskontor

Tre grunner til å besøke: Rolig område, godt med sitteplasser og spennende lekeapparater

Om lekeplassen: Lekeplassen ligger veldig fint til, i et flott og rolig område ved vannet. Man må gå et lite stykke for å komme til lekeplassen, og det er ikke parkering i umiddelbar nærhet. Flere av lekeapparatene var annerledes fra de andre lekeplassene vi testet, men dessverre var flere av dem ute av stand. For de største barna er det lite å gjøre.

Aksels vurdering: Denne lekeplassen var helt OK. Den kunne vært veldig morsom å være på, men for mye var i ustand. Jeg prøvde for eksempel sykkelen der, men den funket ikke. Det var veldig fint å spise lunsj der!

Victorias vurdering: Jeg ble litt skuffet da vi kom på lekeplassen. Jeg har vært her før, og da funket flere av de litt annerledes lekeapparatene. Det ble fort litt kjedelig å være der.

Ungdommelig på Danmarks plass

Adresse: Ibsens gate 2

Tre grunner til å besøke: Ladebenk med gratis wifi, parkeringsplass i umiddelbar nærhet og hengekøye

Om lekeplassen: Her er det teknologi og forhold for ungdommer: Gratis wifi, benker med ladepunkter og gode avslapningsforhold med hengekøye og benker. Det er også lov å spraye på graffitiveggen som ligger på lekeplassen, men man må selv ha med spray. I tillegg er det basketbane, tre små trampoliner og stativ i metall man kan trene eller leke i. På andre siden av veien ligger to kunstgressbaner.

Aksels vurdering: Mitt førsteinntrykk er at dette er en kjedelig lekeplass. Det er ikke så mye å gjøre her, bortsett fra hengekøyen som var deilig å slappe av i. Hvis jeg hadde hatt spray ville jeg tagget litt på bygget bak, men jeg tror ikke jeg kommer tilbake for å gjøre det heller.

Victorias vurdering: Det mest positive er metallstativet man kan leke med og turne i. Her er det også gøy å være for dem som liker basketball, men det gjør ikke jeg. Jeg vil si at denne lekeplassen kanskje ikke passer for alle, men den var jo veldig fin og sentral! Alt i alt er det en litt kjedelig lekeplass. Passer kanskje ikke for alle.