37 personer evakuert etter brann i Bergen sentrum

Brannvesenet fikk raskt kontroll.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Alle nødetatene rykket ut til Strømgaten i Bergen sentrum. Foto: Odd E. Nerbø

Klokken 05.07 ble nødetatene varslet om røykutvikling i en bygning i Strømgaten i Bergen sentrum. Store styrker fra brannvesenet, politiet og helsevesenet rykket ut.

Vaktkommandør i brannvesenet, Christer Schei, forteller at situasjonen var uoversiktlig da de først kom frem.

— Det ble igangsatt «livreddende innsats», som betyr at vi sendte inn røykdykkere med en gang. To personer hadde rømt opp på taket, så vi måtte bistå med høyderedskap for å få dem ned, sier han.

Om lag 20 minutter etter at brannvesenet først fikk melding om brannen, ble det meldt kontroll. Brannen oppsto på et kjøkken i byggets første etasje.

To personer til sykehus

Ifølge Schei var det ikke store flammer på stedet, men mye røyk.

– De som ble evakuert, måtte evakueres gjennom røykfylte rom, sier han.

Politiet skriver på Twitter at 37 personer er evakuert fra to bygninger. Seks av dem har blitt tilsett av helsepersonell.

Klokken 06.49 skriver politiet at to personer er «tatt med videre til Haraldsplass sykehus for sjekk/behandling».

Brannvesenets restverdibil er på plass i Strømgaten. Foto: Aurora Berg