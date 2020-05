Metodisthjemmet om granskingen: – Vi ble utsatt for et virus som slo hardt og brutalt ned her

– Denne pandemien rammet oss ekstremt hardt og brutalt, den kunne rammet hvem som helst. Denne gangen ble det oss, sier styrelederen.

- Det er blitt sagt at ansatte ikke har lov til å uttale seg. At ansatte er redde for å miste jobben sin. Det har de rett til å mene. Jeg ville sagt det på en litt annen måte hvis jeg ble spurt. Jeg ville gjerne gått tjenestevei, jeg ville tatt det opp i arbeidsutvalget, jeg ville tatt det opp i de formelle veiene vi har å gå. Men jeg respekterer at man har en annen oppfatning enn det som vi synes de burde ha., sier han videre.