Se direkte: Metodisthjemmet om granskingen

Styreleder Atle Halvorsen innleder med å kondolere til pårørende som har mistet sine kjære på Metodisthjemmet.

– Vi ble utsatt for et virus som slo hardt og brutalt ned her. Det har vært, og er, en krevende situasjon. Vi har den dypeste respekt for de etterlatte.

Det er tent 16 lys til minne om de 16 som er døde.