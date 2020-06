Har gjort funn i området der Christer forsvann i 2016

Fire år etter at han forsvann, trur politiet at dei kan ha funne den sakna Christer Fretheim Flem i Sogn.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Christer Fretheim Flem har vore sporlaust forsvunnen sidan mai 2016. No trur politiet at dei kan ha funne leivningane hans. Foto: Privat

Politiet har funne leivningar i området ved Haukåsen i Sogndal, der Christer Fretheim Flem forsvann 9. mai 2016. Han var 37 år då han vart sporlaust vekke.

– Me har ikkje fått melding om andre sakna personar i området. Det er grunnen til at me koplar funnet til Christer Fretheim Flems forsvinning, seier lensmann Magne Straumstein i Sogn.

Les også Bakgrunn: Mannen som forsvann i lause lufta

Uframkomeleg terreng

Funnet er gjort i eit uframkomeleg terreng, der det normalt ikkje ferdast folk. Funnstaden ligg utanfor området som vart grundig gjennomsøkt, då Flem forsvann for fire år sidan.

– Haukåsen er eit mykje brukt friluftsområde både haust og vår, men i akkurat dette området er det normalt ingen som ferdast. Det seier noko om terrenget, som er bratt og fullt av skog, stein og steinrøyser, seier Straumstein.

Funn av leivningar

Det var tysdag i førre veke politiet fekk melding frå ein person som hadde vore i området dagen før i samband med eit arbeidsoppdrag.

Onsdag gjorde politiet søk med hund utan resultat.

– Me ville undersøkja nærare og planla grundig. Onsdag denne veka utførte me eit nytt søk i samarbeid med Raudekrossen. Dette søket førte fram, seier Straumstein.

Så langt har politiet ikkje haldepunkt for at det har skjedd noko straffbart, skriv dei i pressemeldinga.

Christer Fretheim Flem hadde Angelmans syndrom, ei sjeldan form for utviklingshemming. Først i ein alder av 24 år fekk han diagnosen. Foto: Privat

– Håpar alle reknestykke går opp

Funna blir no undersøkte av krimteknikarar. Straumstein seier at resultatet truleg blir klart midtvegs i juni.

– Me er veldig spente, og eg må berre seia at eg håpar at alle reknestykke går opp. Det er fleire enn meg som håpar på det.

– Forsvinninga har vore ei gåte. Korleis er det å kanskje få eit svar?

– Denne saka har følgt oss i fire år og vore tema i ulike møte og fora. Me har drøfta saka opp og ned, tenkt og diskutert, og alle har me hatt eit kjempestort ønskje om å finna ut kva som skjedde med Christer. Eg håpar inderleg at dette gjev oss gode svar, ikkje minst for familien si skuld. Dei har levd i uvisse i så lang tid.

Tidenes leiteaksjon

Christer Fretheim Flem hadde Angelmans syndrom, ei sjeldan form for psykisk utviklingshemming. Til ei kvar tid skulle to personar passa på han. Den dagen han forsvann, var han på tur med to pleiarar.

Dei forklarte seinare at de gjekk litt framfor 37-åringen. Då dei snudde seg nokre minutt etter, var han borte.

Sidan har ingen funne spor etter Flem, trass i tidenes største leiteaksjon i Sogn, før måndag førre veke.