I tiltalen, som er tatt ut etter såkalt ordre fra Riksadvokaten, heter det blant annet at 44-åringen drepte samboeren, Randi Berntsen (66), ved å «tilføre lim i luftveiene hennes».

Kvinnen ble funnet død natt til torsdag 10. januar i år, i leiligheten sin på Nordnes, der hun angivelig lå i sengen.

– Stakk og kvalte

Videre skal 44-åringen, ifølge tiltalen, ha kvalt henne og stukket henne både i halsen og brystet.

Stikkene ble ifølge tiltalen påført med saks og flere ulike kniver.

Privat

Påtalemakten legger til grunn at den 66 år gamle kvinnen døde av «kvelning og formentlig av stikkskadene».

Bistandsadvokat Beate Hamre uttaler dette i en skriftlig kommentar til BT:

«Avdøde ble utsatt for et usedvanlig grovt og brutalt drap, og det har vært fryktelig for min klient få rede på detaljene rundt morens død. Vissheten om hva hun ble utsatt for, og den smerte hun må følt før hun ble drept, er en stor tilleggsbelastning for ham. Min klient og hans familie er fortsatt preget og i dyp sorg over tapet av sin mor.»

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som har signert tiltalen, har ingen merknader å komme med, annet enn at «tiltalen taler for seg selv».

Han ønsker heller ikke å gå nærmere inn på omstendighetene rundt drapet.

Tor Høvik (arkiv)

Tilsto tidlig

BT fikk tidlig oppgitt at åstedet var preget av spesielle omstendigheter, blant annet med funn av mange gjenstander.

Nesten to uker etter at Berntsen ble funnet drept, holdt kriminalteknikere fortsatt på med sin gjennomgang av leiligheten.

Den nå tiltalte 44-åringen, som er svensk statsborger, meldte seg selv og tilsto tidlig.

Politiet har fortalt hvordan mannen sto rolig i gangen og pekte ut leiligheten for de første politifolkene som kom.

Forsvarer: – Ser frem til rettssaken

– Allerede da han snakket med politiet på telefon, sa han at han hadde gjort dette. Flere patruljer rykket ut. De to første politifolkene som kom frem traff mannen i gangen rett utenfor kvinnens leilighet, sa politiinspektør Tore Salvesen til BT noen dager etter drapet.

– Der sto han rolig og pekte ut hvor de skulle gå inn.

Vegar Valde (arkiv)

44-åringens forsvarer, advokat Torbjørn K. Sognefest, sier klienten ser frem til rettssaken.

– Og han ser frem til å få sin straff for det han har gjort, sier Sognefest.

– Har han forklart hva som lå bak?

– Han har forklart seg så godt han kan om alle omstendigheter rundt drapet. Nå vil han forklare seg i rettssalen.

Funnet tilregnelig

44-åringen ble funnet tilregnelig i vurderingen som ble gjort av rettspsykiatrisk sakkyndige.

Torsdag vil politiet be om forlenget varetektsfengsling av tiltalte. Det opplyser politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

Det er foreløpig ikke fastsatt når rettssaken skal komme opp.

Det er varslet mulige krav om både erstatning og oppreisningserstatning til bergenskvinnens etterlatte.