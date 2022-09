Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Nederst i hagen sin i Svaneviksveien på Minde er Vigleik Brekke i krig med en uønsket og skadelig plante. Langs gjerdet til hagen hans står en fire meter høy hekk av parkslirekne.

– De vokser og sprer seg enormt. Den invaderer hagen vår, sier Vigleik Brekke.

Hver uke siden mai i år har han røsket opp stengler av den skadelige planten i hagen.

Står på kommunal grunn

Brekke viser oss en parkslirekne som han har latt stå i en og halv uke. Den er nesten en meter høy.

Denne stengelen av parkslirekne har vokst opp en meter på halvannen uke.

De kjempestore parkslirekne plantene står på den andre siden av gjerdet. Der er det Bergen kommune som eier. Brekke har tatt kontakt med kommunen, og de har etter noen purringer lovet å komme på befaring for å se på problemet. Det er han glad for.

Også i den andre naboens hage kryr det av små stengler fra den uønskede planten, trass i at naboen jevnlig slår plenen og drar opp plantene. De kommer også fra kommunenes område.

Hver uke samler Brekke parkslirekne-stengler i gjennomsiktige plastsekker som han lukket leverer inn som restavfall.

Vigleik Brekke har samlet ti store plastsekker med stengler fra parkslirekne. Han leverer dem inn slik han skal som restavfall til BIR. De skal ikke kastes sammen med eller legges i komposthauger sammen annet hageavfall.

– Kommunen ber oss gjøre vår jobb, men her må også de bidra. Vi må løfte i flokk skal vi få en slutt på dette problemet, sier Brekke.

– Parkslirekne er verstingen

Vi blir med kommunens folk for å se på problemet. De ønsker å vise både et område der planten vokser og ikke har blitt bekjempet, og et område der kommunen forsøker å bekjempe arten – og så har de lovet å komme på befaring til Vigleik Brekke seinere.

Langs Thomasstien ved St. Paul skole viser Anne Berit Storheim og Kristin Madsen Klokkeide oss parkslirekne. Den har kommunen ikke bekjempet.

– Parkslirekne er en versting som vi absolutt ikke ønsker. Den sprer seg lett og fortrenger alle andre planter rundt seg, men er utrolig vanskelig å bli kvitt, sier Anne Berit Storheim, som leder av parkdriftseksjonen i bymiljøetaten.

Langs Thomasstien ved St. Paul skole, vokser det parkslirekne. Men den har fått stå i fred.

Det skal ikke mer enn en liten bit til før stengelen fra parkslirekne slår rot og sprer seg.

I Nygårdsparken gjør de derimot forsøk på å bli kvitt den. Langs gjerdet inn mot Realfagsbygget har parkslirekne spredd seg.

– Her prøver vi å utrydde dem med kokende vann som sprøytes på bladene en gang i måneden. Det har redusert mengden, men det trengs flere behandlinger, forklarer Storheim.

Her i Nygårdsparken ved Realfagsbygget vokser parkslirekne inn over gjerdet. De har klart å redusere mengden ved bruk av varmt vann, men vil vurdere om en må bruke kjemikalier for å få bukt med problemet.

Et alternativ er å bruke kjemikalier. Det har en Bergen kommune til nå ikke brukt i sin håndtering, men det brukes flere andre steder. Om en skal grave opp hele området der parkslirekne er, må jordmassene renses. Røttene til parkslirekne går både dypt ned og bredt utover.

– Får du parkslirekne i hagen kan du også prøve å slå den kontrollert og jevnlig ned med ljå slik at plantedeler ikke spres. På mindre forekomster kan man forsøke å deretter legge en lystett duk godt utover området der planten vokser, sier Storheim.

– Hagerømling

Da Statens vegvesen fjernet parkslirekne langs den nye E39 til Os, kostet det dem 70 millioner kroner.

– Det vil koste enorme summer å utrydde alle slirekne-artene i Norge. En rapport anslo kostnaden til flere hundre milliarder kroner (se faktaboks). Spørsmålet er hva man kan oppnå, og hvor mye ressurser en kan og skal bruke, sier Kristin Madsen Klokkeide, som er leder av Seksjon for natur- og miljøforvaltning i bymiljøetaten.

Parkslirekne langs Kristianborgvannet. I dette området kryr det av fremmede og skadelige planter. Området rundt vannet er miks av offentlige og private eiendommer.

Parkslirekne sprer seg lang veikanter og i hager, men ikke så mye inn i skogen.

– Den er en hagerømling som trenger en god del lys. Der den kommer skygger den ut andre arter, og er skadelig for naturmangfoldet, sier Klokkeide.

Fakta Hvordan bli kvitt parkslirekne? Å fjerne slirekne krever tiltak over flere år. Plantene må kuttes så langt ned mot bakken som mulig i mai-juni og med 3–4 ukers mellomrom ut august.

Avfallet må legges i tette plastsekker som sendes til forbrenning som restavfall eller brennes på stedet. Det anbefales ikke å kompostere planten.

Sprøyting med kokende vann eller plantevernmiddel kan være et alternativ, da artene er svært tidkrevende å fjerne.

Det anbefales ikke å grave opp planten. Det er tilnærmet

umulig grunnet svært stort rotnettverk. Graving og flytting av masser medfører stor risiko for spredning

Ta affære så snart du oppdager den. En metode kan være å kutte den ned og legge og legg en lystett duk over området etter at du har ryddet.

Vil du vite mer om hvordan en kan bekjempe fremmede og skadelige arter? Sjekk ut Statsforvalteren i Vestland sin nettside. På lenkelisten på høyre side er det henvist til god informasjon blant annet fra Artsdatabanken og Miljødirektoratet. Les mer ↓

– Asyl for skadelige planter

Daglig sykler Knut Strand forbi Kristianborgvannet. Han er rystet over alle de fremmede og skadelige plantene han finner der.

Kjempebjørnekjeks er en annen plante på som er fremmed og skadelig. Den forveksles ofte med kystbjørnekjeks, som er stedegen.

– Hele området her er jo som et kommunalt asyl for fremmede og skadelige planter. Her finner du store mengder parkslirekne, fagerfredløs og kjempebjørnekjeks, forteller Knut Strand (75).

Fagerfredløs er vakker, men uønsket.

Strand er over snittet opptatt av planter. Han bruker appen «artsorakel» på mobilen og tar bilde av planten. Landøyda, lyser det opp på skjermen. Den er giftig og uønsket, men ikke på fremmedartisten (tidligere kalt svartelisten).

Knut Strand bruker appen «artsorakel» for å verifisere hvilken plante det er han ser. Her får han svaret kjempebjørnekjeks eller tromsøpalme. Appen forteller også flere data om planten.

– Landøyda er svært giftig for kyr og kan skade honningen til biene, forklarer han.

Biene surrer rundt plantene som står langs Kanalveien. De samme plantene viser han oss i planteområdet på Fjøsangerlokket og i mange hager på Kråkenes.

Biene summer ivrig på planten Landøyda, men de vet trolig ikke at den kan skade honningen.

