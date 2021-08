Slik vil de få flest mulig bergenserne fullvaksinert på seks uker

Fra neste uke kan alle som ønsker det, møte opp for vaksinering uten å ha bestilt time.

Neste uke får Bergen 41.400 vaksinedoser av Moderna og 15.888 doser av Pfizer.

Neste uke får Bergen over 57.000 vaksinedoser. Det kommer som et resultat av en ekstraleveranse på over én million doser til Norge.

– Vi er i ferd med å gå inn i en veldig intensiv fase i vaksineringen. I tiden fremover får vi store vaksineleveranser, som gjør at vi kan vaksinere mange, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) på en pressekonferanse onsdag.

Nå har kommunen lagt en slagplan for hvordan de skal få brukt den store vaksinetildelingen fremover.

Dette gjør kommunen

Kommunen vil starte et drop in-tilbud torsdag og lørdag denne uken, forbeholdt ansatte i skoler og barnehage som enda ikke er fullvaksinerte.

Torsdag 26. august utvides drop-in-tilbudet slik at alle innbyggere kan få vaksine, uten å ha bestilt time. Disse oppfordres til å ha med seg et ferdig utfylt skjema man finner på kommunens nettsider.

Drop-in-vaksineringen for alle vil foregå mandag til fredag fra klokken 12–20 i Sentralbadet og klokken 12–15 i Åsanehallen, og begge steder på dagtid lørdag klokken 09.00-15.30.

Fra 24. august vil vaksineringen kun foregå i disse to hallene.

– Vi forventer et stort trøkk fremover. Hvis mange ønsker vaksine samtidig, kan de bli bedt om å komme tilbake på et senere tidspunkt, sier Husa.

Det vil likevel være mulig å bestille time for dem som fortsatt ønsker forutsigbarhet, dersom man registrerer seg i innkallelsen kommunen sender ut.

Vaksinering frem til klokken 12, mandag til fredag de neste to ukene, er satt av til de som har bestilt time.

Vaksinerte som allerede har fått bestilt time, kan avbestille timen og benytte seg av drop-in dersom de ønsker det.

I tillegg vil kommunen neste uke åpne opp et eget drop-in-tilbud for studenter som ikke er folkeregistrert i Bergen.

Mandag og tirsdag klokken 15-20 og onsdag klokken 12-20 kan disse få vaksine på Sentralbadet.

Assisterende smittevernoverlege Kjell Haug sier de vil være ferdig med fullvaksineringen om seks uker.

Skal være ferdig på seks uker

I Bergen har 201.237 personer fått minst én vaksinedose. Av disse er 139.773 ferdig vaksinert.

For at kommunen skal nå målet om å fullvaksinere 90 prosent av innbyggerne over 18 år, gjenstår det å sette om lag 74.200 stikk, viser BTs oversikt onsdag ettermiddag.

Haug er sikker på at de vil få satt de nødvendige dosene i løpet av seks uker.

– Vi er på oppløpssiden i forhold til vaksinasjonen og om seks uker skal vi stort sett være i mål, sier Haug.

Haug sa til BT mandag denne uken at de vil være ferdig med vaksineringen om fire uker. Nå har de altså endret til seks uker.

– Vi kan klare å bli ferdige i løpet av fire uker, hvis alle stiller – vi mangler ikke vaksiner, men armer. Men vi regner ikke med at alle stiller på minuttet og vi må ha litt tid å gå på, derfor sier vi nå seks uker, sier Haug til BT etter pressekonferansen.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Bergen vil være ferdig med vaksineringen om fire uker. Dette fikk BT opplyst mandag 16. august av kommunen. På pressekonferansen onsdag 18. august opplyser imidlertid kommunen at Bergen skal være ferdig med vaksineringen om seks uker. Rettelsen ble gjort klokken 15.00 18.08.21.