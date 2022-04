Full forvirring og flyktningestrøm da Bergen ble invadert

I dag er det 82 år siden. Se de unike filmopptakene.

9. april om morgenen står de norske soldatene rådville på Danmarks plass. Tyske fly flyr over dem. De tyske soldatene var kommet helt opp til Nygårdsparken.

Litt lenger sør rigger de norske soldatene opp mitraljøsen midt i Bjørnsons gate.

Soldater ved Kronstad stasjon laster opp 9. april 1940, og er antakelig på vei mot nye stillinger i Natland/Fantoft-området.

Henning Wernøe var soldat i Bergen 9. april 1940. Han var også en av svært få som hadde filmkamera den gangen. Filmen han laget er unik. Den viser levende bilder fra Bergen denne dramatiske dagen.

Sønnen Kjell Wernøe digitaliserte farens film. I 2014 viste han oss den og kommenterte den.

Drept like før fredsdagen

Faren Henning Wernøe som tok den unike filmen, ble med de norske styrkene til Voss der han deltok i kampene ved Skjervet. Han kom tilbake til Bergen og fortsatte i familiebedriften Wernøe og Gulbrandsen.

Norsk avdeling på vei ut av Bergen 9. april 1940 langs riksveien i Arna.

Vinteren 1945 pakket fotografen Henning sekken og sluttet seg til motstandsgruppen «Bjørn West» i Matrefjellene. Den 28. april, få dager før krigens slutt, ble han og fem andre drept i en trefning med tyske soldater. Kjell Wernøe var syv år da han mistet sin far.

Tyske soldater marsjerer over Torget. Bildet er fra boken «Hordaland i krig. Krigsåret 1940 sett fra den tyske siden».

Krigshistorie i kommunebrev

Nasjonal Samling (NS) opprettet et eget institutt for historisk forskning som skulle samle historien om det nazifiserte Norge og bevare det for ettertiden.

Den tyske paraden på Torgallmenningen 9. april 1940.

Det NS-styrte departementet beordret 5. juli 1941 alle fylkesmenn, ordførere og lensmenn å fortelle både om militære og sivile hendelser, som for eksempel kommunikasjoner, evakuering, sivilt luftvern, sivilbefolkningens moral etc.

Om invasjonen i Bergen kan man i disse dokumentene følge hendelsene de første dagene minutt for minutt gjennom avskrifter av dagbøkene til Det sivile luftvern i Bergen fra 8. april til 10. juni 1940.

Tyske offiserer i Bergen 9. april 1940.

Fryktet bombeangrep og flyktet

Natt til 9. april kom tyske krigsskip inn Byfjorden om natten og tok raskt Bergenhus og andre viktige strategiske steder. Bergenserne våknet til at landet og byen var i krig.

– 9. april 1940 var jeg 14 år. Vi bodde i Heien i Sandviken. Det spredde seg et rykte om at engelskmennene vil komme for å befri oss, og mine foreldre mente at vi måtte komme oss vekk fra byen før det ble full krig. Vi hadde en tante på Storhaugen, så hele familien pakket ned eiendeler og trasket gjennom Fjellveien til henne, forteller August Rathke (96).

August Rathke var 14 år da Bergen ble invadert. 96-åringen husker godt da tusenvis la på flukt.

De var slett ikke alene. Disse dagene var titusenvis på flukt fra Bergen og Laksevåg, der man fryktet bomberaid. 10. april bombet britiske stupbombere krysseren «Königsberg» i Bergen havn. Røyken fra brannen var synlig lang vei, og bidro til panikken.

Denne bilen ved Christinegård i Heien er ferdig pakket til å kjøre ut fra Bergen, for å unngå engelsk bombing

30.000 flyktet til Fana

I Bergens gamle omegnskommuner fortelles det om mange evakuerte fra Bergen. Brevet fra Laksevåg sier at cirka 6000 mennesker, i hovedsak kvinner og barn, evakuerte 9. og 10. april.

Evakuering fra Bergen 9. april 1940. Bildet viser et lasteplan fullastet av kvinner, barn, barnevogner, kofferter og annet utstyr.

I Åsane var det ingen krigshandlinger, men evakueringen av byfolk var betydelig. Ordfører Sellevold forteller i sitt brev at det i lengre tid ble skaffet husly til rundt 15.000 mennesker.

I løpet av 9. og 10. april kom rundt 30.000 evakuerte fra Bergen og Laksevåg til Fana. Selv om mange reiste tilbake etter en tid, gikk det flere uker der Fanas folketall var mer enn doblet.

Vil du vite mer om krigshandlinger og andre hendelser i de ulike kommunene på Vestlandet finner du oversikt over dem her i Digitalarkivet.

Tyske soldater firer det norske flagget på Bergenhus. Publisert i boken Krigsårene i Bergen.

Her finner du 600 fotografier fra invasjonen 9. april 1940 og de påfølgende krigsukene i Norge.