Bergens ukronede hotelldronning

Ragnhild Lovise Bratshaug Smørås fyller 80 år.

Ragnhild Lovise Bratshaug Smørås fyller 80 år 19. januar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ragnhild Lovise Bratshaug Smørås fyller 80 år i dag.

Hun er musikkutdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Barratt Due Musikkinstitutt, og har undervist ved konservatoriet og Bergen lærerhøgskole.

Da hun og Egil Helland Smørås overtok Augustin Hotel i 1977, begynte en møysommelig forvandling – fra et beskjedent overnattingssted med bad på gangen til et moderne hotell med over 100 rom.

De utviklet flere spisesteder. Ragnhild fikk snart ansvar for personell og daglig drift; Augustin Café, Augusta Conditori og Lunsjsalon, og Augustus, Spiskammerset og Kaffelade i Galleriet.

Hun søkte kvalitet i alle ledd og var en tydelig og rettferdig leder. Hun hadde omsorg for ansatte utover det vanlige; hun støttet en medarbeider fra Afghanistan slik at han fikk varig oppholdstillatelse i Norge.

Fra starten i 1977 var Ragnhild bevisst på at kunstopplevelser løfter gjestenes besøk. Kunstinteressen brakte henne i nær dialog med spennende nasjonale og lokale kunstnere. Hun bygget opp en betydelig kunstsamling ved bedriften til glede og undring for både gjester og medarbeidere.

På 90-tallet innledet Ragnhild et langvarig samarbeid med interiørarkitekten Aud Hunskår. De skapte unike opplevelser i krysningspunktet mellom kunst og design, som ga oppsving for serveringsstedene og Augustin Hotel, samt Grand Hotel Terminus som familien etter hvert overtok.

Ragnhilds iherdige innsats og unike teft har vært avgjørende for bedriftens utvikling og suksess.

Ragnhild har sittet i styret for Bergen Kunsthall (Kunstforeningen) og USF Verftet. I 2013 mottok Ragnhild Bergen kommunes pris for å fremme lokal kunst.

Hun er nå pensjonist, men søker stadig til billedkunsten, naturen og musikken for å finne ro og nye utfordringer.

Gratulerer kjære Ragnhild, Bergens ukronede hotelldronning!

Mi Rieber