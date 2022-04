Dette er reglene ved bålforbud

Kan man bruke bålpanne på terrassen? Er det greit å grille? Dette er reglene som gjelder når det er bålforbud.

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Bergen. Den siste tiden har det vært flere gressbranner i bergensområdet. Så hva er egentlig lov og hva risikerer de som bryter forbudet?

Det er dessuten lov å tenne bål der det åpenbart ikke kan føre til brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over tid.

Dette er ikke lov

Å tenne bål i skog og mark kan føre til store gress- og skogbranner.

Bålforbudet betyr at det ikke er lov å tenne bål i skog og mark. For tiden er det veldig mye tørt, gammelt gress og lite grønt. Samtidig har det knapt vært nedbør de siste ukene. Det betyr at det er lettantennelig, og stor sjanse for at brannen sprer seg.

– Det er viktig for oss at folk skal kose seg i finværet i Bergen, men man trenger ikke å gjøre det ved å tenne et bål i skog og mark, sier Bødtker.