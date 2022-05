No kjem regnet tilbake til «byen under skyen»

Denne veka kan bergensarane seie farvel til både soldagar og skogbrannfare.

Vestlendingane kan finne fram paraplyen igjen i løpet av denne veka.

Etter ein tørrvêrsperiode i vest, er regnet på veg tilbake.

Nedbøren er venta å nå vestlandskysten torsdag.

– Då kan vi forvente regn heile dagen, men ikkje noko større mengde. Det blir sørleg, sørvestleg vind, men berre bris, fortel meteorolog ved Stormgeo, Martin Pecnjak.

Også Yr melder om vêrskifte:

Overskya og regn

Først blir det likevel eit par opphaldsdagar.

– Tysdag blir det for det meste opphaldsvêr, med skiftande skydekke og nokre periodar med sol. Onsdag held det fram med opphaldsvêr, men det blir overskya og vi få ei omlegging til meir sørleg og sørvestleg vind, fortel Pecnjak.

Truleg vil mykje av veka blir overskya og mild.

– Fredag blir det meir regn, men ikkje veldig mykje. Dette kan endre seg, og det kan hende blir meir enn det som er meldt no. Vi vil få vite meir i dagane som kjem, fortel meteorologen.

27. april brann det på Unneland. No vil regnet som er på veg minske faren for nye brannar.

Mindre fare for skogbrann

Det har vore oransje farenivå for skogbrann i Vestland fylke grunna det tørre vêret. Lågtrykka som kjem no vil bøte på denne faren, fortel meteorologen.

– Det vil bli betydeleg mindre fare for skogbrann etter dette påfyllet av regn, fortel Pecnjak.

Den første 17. mai-feiringa etter pandemien ser førebels ut til å bli prega av nedbør, men dette er ikkje skrive i stein endå.

Regn på 17. mai?

Førebels ser det ikkje ut til at solskinet kjem tilbake til 17. mai, men Pecnjak legg vekt på at det er så lenge til endå at dette kan endre seg.

– Det ser ut til å bli noko lågtrykksaktivitet i veka frå 16.–22. mai. Dessverre betyr det nedbør, spesielt på Vestlandet. Det ser også ut til å bli litt kaldare enn normalt, men ikkje sterk vind, fortel han.

Dette scenarioet er rundt 33 prosent sannsynleg, fortel han.

– Men dette kan plutseleg endre seg. Ikkje noko er sikkert endå.