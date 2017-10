En buss og en lastebil har frontkollidert ved Nakkagjelstunnelen på E16. En person omkom i ulykken og fem er lettere skadet.

En person omkom i ulykken, opplyser politiet. Fem er lettere skadd og sendt til Voss sykehus og Bergen legevakt. Ytterligere tolv er involvert, og sendt til legevakten i Bergen. Politiet har opprettet en telefon for pårørende: 815 02 800.

Ifølge 110-sentralen kolliderte lastebilen og bussen mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen, vest for Evanger.

– Alle nødetatene er på stedet, med mannskap fra både Bergen og Voss, sier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland.

Veien er stengt, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

– Politiet samt alle redningsinstanser er på plass, og er i gang med redningsarbeid, skriver kommunikasjonsrådgiver Gry Halseth i Vest politidistrikt.

Ulykkestraileren tilhører transportfirmaet Asko Vest. Administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson sier til BT at selskapet har vært i kontakt med sjåføren. Han er etter det de forstår ikke alvorlig skadet.

– Vi prøver nå å finne ut hva som skjer, og har folk opp dit for å sjekke saken, sier Nilsson.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Så blodig mann på veien

Tidligere journalist og fotograf i Avisa Hordaland, Sjur Herre (76), var på stedet rett etter ulykken.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han virket å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, sier han til avisen.

Veien stengt i lang tid

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.43. Det var Nettbuss’ 11.30-avgang fra Sogndal til Bergen som var involvert i ulykken. Svein Arne Vik, markedssjef i Nettbus Travel, forteller at det var 17 personer i bussen.

Vegtrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt en god stund fremover og at folk må belage seg på å kjøre om fylkesvei 7 over Kvamskogen. Vanlige biler kan også kjøre om Hamlagrø.

– Veien vil ikke bli åpnet igjen med det første, sier trafikkoperatør Katrine Kvalheim.

Er du i området eller har bilder fra ulykkesstedet? Ta gjerne kontakt med BT på telefon 02211, e-post 2211@bt.no eller SMS/MMS til 2211.