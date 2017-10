Buss og vogntog frontkolliderte ved Nakkagjelstunnelen på E16 mandag ettermiddag.

Én person omkom da et vogntog og en buss kolliderte ved Nakkagjelstunnelen på E16, rett vest for Evanger.

Fem personer ble lettere skadd og er sendt til Voss sykehus og Bergen legevakt.

Det var sjåføren av bussen som omkom, opplyser politiet i en pressemelding mandag kveld.

«Politiet har varslet nærmeste pårørende og vil følge opp familien i samarbeid med deres hjemkommune», skriver de.

– En tung dag

Totalt 18 personer var involvert i ulykken. Politiet fikk melding om frontkollisjonen klokken 14.43.

Det var Sognebussens 11.30-avgang fra Sogndal til Bergen som var involvert i kollisjonen. Svein Arne Vik, markedssjef i Nettbus Travel, forteller at det var 17 personer i bussen.

– Det er med tungt hjerte vi kan bekrefte at en av våre kollegaer er omkommet. Vi tenker på familien og de pårørende. Det er en tung dag for oss, sier Svein Arne Vik.

– Hva gjør dere nå?

– Vi samler tråder. Vi får mer og mer fakta om det som har skjedd. Når det er en flere av oss kjenner, er det ekstra tungt.

E16 stengt i timesvis

12 personer var fysisk uskadd etter ulykken. De er fraktet til Bergen, der de blir tatt hånd om av krisepersonell.

Ulykkestraileren tilhører transportfirmaet Asko Vest. Administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson forteller til BT at sjåføren ikke er alvorlig skadet.

Vegtrafikksentralen opplyser klokken 18 at veien trolig vil være stengt frem til midnatt. Folk anbefales å bruke fylkesvei 7 via Norheimsund som omkjøringsvei.

Politiets krimteknikere og ulykkesgruppen i Statens vegvesen gjennomfører mandag kveld sine undersøkelser på stedet.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke klarlagt.

Tidligere journalist og fotograf i Avisa Hordaland, Sjur Herre (76), var på stedet rett etter ulykken.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han virket å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, sier han til avisen.