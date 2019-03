Runa Kjelland (23) og Gimli (10 md.)

– Gimli er den første hunden som bare er min. Jeg valgte han, fordi jeg ville ha en hund som er akkurat passe stor og passe liten. Mitt mål er at Gimli skal bli god i lydighet. Det må terpes mye. Vi øver tre timer om dagen. Jeg arbeider som lærer, og i den jobben får jeg øvd meg mye på tålmodighet. Det er lettere å få kustus på hunden enn barna! Om noen er usikker på om de skal ha hund eller barn, vil jeg anbefale at de begynner med hund først. Det må jobbes kontinuerlig for at en hund skal være lydig. Hunden glemmer, og når den blir eldre, er det ikke så gøy lengre å adlyde hele tiden.