DUGNAD: – Én ting er bombesikkert: Vi er mange som setter pris på Møtestedet. Jeg kunne sittet hjemme og spist for meg selv, men her kjenner jeg jo folk, sier Jan Strøm. Tirsdag ga han tilbake ved å bidra til ryddedugnaden. Her med Monica Stadaas. FOTO: Eirik Brekke