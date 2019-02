Den 63 år gamle mannen ble skadet i en arbeidsulykke om bord i et fiskefartøy tirsdag.

Mannens arbeidsgiver, Odd Karsten Østervold, forteller at 63-åringen har vært vaktmann om bord i fiskebåten «Mokstein» siden januar. Han er spansk statsborger og tidligere fisker.

Stillaset knakk

Mannen sto oppe på et stillas inne i en tank og spylte med en høytrykksspyler, da deler av stillaset knakk sammen.

Dermed fikk han overbalanse og ramlet to meter ned på et underlag av stål.

– Han fikk et benbrudd i venstre legg og et brist i et ribben. Han ble operert onsdag ettermiddag, sier Østervold.

Uhellet skjedde mens båten lå ved kai ved Rabben Mekaniske Verksted i Austevoll.

Krabbet med ham på ryggen

Ettersom det var så trangt nede i maskinrommet at det ikke var plass til å få ned en båre, heiste de ham opp av tanken med en sikkerhetssele, forteller arbeidsgiveren. Fra maskinrommet og opp av båten krabbet en arbeidskollega med mannen på ryggen.

Kollegaene spjelket også foten hans før ambulansepersonalet kom.

– Jeg regner med at han er ute av sykehuset om en dag eller to, og da skal han bo hjemme hos meg til han er førlig og fin igjen, slik at han ikke får noen etterdønninger, utdyper Østervold. Han bor ute på Rabben på Selbjørn i Austevoll.

– Så du hva som skjedde?

– Nei, men han som sto vakt kom springende opp og varslet, sier 70-åringen.

Arbeidsgiveren snakket med den skadede arbeideren onsdag morgen, og legger ikke skjul på at de begge er imponert over helsevesenet.

Mannen ble først kjørt vekk i ambulansebil før han ble hentet av luftambulansen og fløyet til Haukeland universitetssjukehus.

Har avhørt vitner

– Vi har gjennomført åstedsundersøkelse og tatt vitneavhør. Det som gjenstår i etterforskningen er å avhøre han som ble skadet for å få hele bildet av saken, sier politiførstebetjent Vidar Mjåtvedt ved Austevoll lensmannskontor.

Både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet er orientert om ulykken.