Til helgen blir det sol, og ingenting tyder på at snøen forsvinner, sier meteorologene.

Tross mildere temperaturer i Bergen i dag, melder både Værvarslingen på Vestlandet og Storm Geo om muligheter for fine skiforhold denne helgen.

Sol og snø

Det har nå vært snø i Bergen i syv dager. Snøen vil nå forsvinne sakte, men sikkert, sier meteorolog hos Storm Geo, Olav Krogsæther. Han sier likevel at skiføret skal holde til helgen.

– Kaldere temperaturer og opplett de neste dagene vil gjøre at snøen blir liggende lenger.

Gunnar Livik, vakthavende meteorolog i Værvarslingen på Vestlandet er enig, og sier at ingenting tyder på at snøen forsvinner før helgen.

– I tillegg er det gode muligheter for sol og lite skyer lørdag og søndag, sier Livik.

Temperaturen vil trolig ligge rett under null grader, med vind opp mot fem meter i sekundet.

Eirik Brekke (ARKIV)

– Nyt øyeblikkene

Det har vært stor pågang i løypene i Bergensområdet den siste tiden. Bjørn Sture i Idrettsservice sier bergenserne «bare må komme seg ut» denne helgen.

– Vi må nyte øyeblikkene når vi får sånt vær i Bergen.

Sture forteller at han senest i formiddag var på Fløyen for å preparere løypene. Han kan også melde om fine forhold i løypene på både Totland og Frotveit.

Det er lys til klokken 22.00 i alle disse lysløypene.

Venter mye folk

Det har vært stor trafikk på Fløyen de siste dagene. Dit kommer alt fra skoleklasser og barnehager som aker på dagtid, til folk som skal på treningsturer seint på kveldene, forteller Ole Hugo Anderson, som er drifts- og serviceleder.

– For dem som ikke vil gå på ski, er det er også nydelige akeforhold for tiden, forteller han.

Med både planleggingsdag for mange skoler fredag, og arrangement på Fløyensletten i forbindelse med den nasjonale «Kom deg ut-dagen» på søndag, ventes det mye folk. «Kom deg ut-dagen» skjer i regi av Barnas turlag i Bergen, og vil by på blant annet grilling og aktiviteter for hele familien, forteller Anderson.

For å få bergensere ut på tur, vil det være gratis å ta Fløibanen opp mellom åtte og elleve søndag formiddag.