Flere foreldre tok til tårene da ekteparet snakket om sin opplevelse på foreldremøtet til VG1-elevene i Fana torsdag kveld.

Den 29. september 2017 fikk Arne Bratland en telefon fra Utenriksdepartementets operative avdeling. Hans 21 år gamle sønn var innlagt på sykehus i England. Konen, Mona, kastet seg av gårde.

– Den 19. september dro Haakon på besøk til en venninne i Essex. Da vi fikk telefonen om at han var på sykehus, trodde jeg først at han hadde vært utsatt for en ulykke eller blind vold. Men Arne skjønte etter hvert at det dreide seg om narkotika, sier Mona.

Hun kom til flyplassen og alt gikk galt.

– Jeg skalv i hele kroppen, jeg skulle rekke frem til min sønn i tide og jeg kunne ikke forstå, jeg ville ikke forså, sier Mona.

Hun lengtet etter å ta på sin sønn, snakke med ham og fortelle ham at nå er mamma her og alt kommer til å gå bra.

– Jeg spurte om jeg kunne få gi ham en klem, og for første gang smilte sykepleieren. Jeg gjentok gang på gang, mamma er her, Haakon-gutt, mamma er her, forteller Mona.

– Jeg klarte ikke å stanse gråten

Da hun kom frem til sykehuset den kvelden, var det ikke mulig å få kontakt med Haakon, han lå i koma med respirator og dialyse. Hun ringte sin mann.

– Det er ingenting her, Arne. Haakon er ingenting, hikstet jeg, forteller Mona foran en fullsatt sal i Fana Kulturhus.

Prognosene ble dårligere. Haakon hadde store, indre skader. Legene fortalte at han mest sannsynlig ikke ville overleve.

– Jeg ropte at dette ikke kunne være sant. Til slutt roet jeg meg ned og trakk pusten. Jeg måtte være hos Haakon, for tiden var knapp. Jeg klarte å være rolig rundt Haakon, men jeg klarte ikke å stanse gråten, forteller Mona.

Hjemme i Norge satt Arne med Haakons to yngre søsken.

– Det var forferdelig. Jeg skjønte hva som var i ferd med å skje, forteller Arne.

Den 30. september 2017 døde Arne og Mona sin sønn, etter å ha fått det narkotiske stoffet MDMA i kroppen. Han ble 21 år og ni måneder gammel.

– Jeg husker fortsatt at jeg holdt i den kalde hånden hans og hvordan det var å kysse ham på kinnet. Jeg hvisket til ham at vi er så stolte av ham, sier Mona.

– Mening i alt det meningsløse

Nå reiser ekteparet rundt i Norge med foredragene «Tør du» og «Fra sjokk og vantro til sorg og savn», der de advarer og opplyser unge og voksne om hvilken risiko man utsetter seg for når man prøver ut narkotiske stoffer. Dette mener de det er for lite kunnskap om både blant de unge og de voksne.

– Jeg tror foreldre har lite kunnskap om narkotiske stoffer. Vi visste ikke engang hva MDMA var før dette skjedde. I tillegg til vår historie tar vi med fakta, for at både foreldre og ungdommen skal få vite mer om dette, sier Arne.

For dem har det å reise rundt og fortelle sin historie til ungdommen blitt som en slags terapi.

– Det er vondt å snakke om, men det gir også mening i alt det meningsløse. Vi håper vi kan bidra til at ungdommen står imot narkotika med historien vi forteller, sier Mona.

Økt bekymring for rus i Fana

I en stappfull sal i Fana kulturhus hadde foreldre til VG1-elever møtt opp til foreldremøte torsdag kveld. Det var de ansatte ved de fire videregående skolene i Bergen sør – Sandsli, Slåtthaug, Nordahl Grieg og Stend – som inviterte til møtet.

Årsaken er en økt bekymring for ungdommens bruk av illegale rusmidler. Både medelever, ansatte og foreldre har vist bekymring.

Blant de andre som snakket til foreldrene var Øystein Samsonsen, leder for forebyggende avdeling ved politiet i Bergen Sør.

– Gruppen som bruker narkotika er i ferd med å endre seg, det har blitt mer mainstream. Det er også et betydelig gruppepress på alkohol og illegale rusmidler, sier Samsonsen.

Han forteller at når de spør ungdom hvilket stoff de prøvde første gang, svarer 90 prosent at de prøvde cannabis.

– Jeg treffer så mange ungdommer, bare i vår lille bydel, som har røykt i flere år og som sliter med å komme seg ut av det. Nysgjerrighet er som regel den største grunnen til at de starter, sier Samsonsen.

– Ta samtalen med ungdommen

Fra salen kom det spørsmål om hva som gjøres ved hjemme alene-fester, da flere har hørt om dette i området.

– Vi hører om det i etterkant. Kanskje man ikke bør være på hytten hver helg. Man må da prøve å ha kontroll på ungdommen som er hjemme og alliere seg med andre foreldre, svarte Samsonsen.

Det kom også spørsmål om hva man bør gjøre når man finner illegale rusmidler hjemme.

– Man må ta samtalen med ungdommen hvis man finner brukerutstyr. Resultatet av situasjonen avhenger også av hva du har lagt i potten frem til da. Det er litt for seint å komme på ballen når ungdommen er 17 år. Det er da viktig med en åpen og god samtale, sier Samsonsen.

Noen har også hørt at flere står på Lagunen og pusher narkotika.

– Vi har informasjon om at Bybanen er en arena for enkelte dopselgere. Men jeg vil ikke si at det er farlig å ta Bybanen, for det er nok få som gjør det, men det er én av mange arenaer, sier Samsonsen.

– Dette gjorde inntrykk

Claudia Tams var grepet etter foreldremøtet.

– Det var sterkt å høre historien, den gjorde inntrykk. Min sønn hørte det samme foredraget tidligere i dag, og han var selv også veldig grepet. Dette synes jeg var et bra tiltak, sier Tams.

Hun syntes møtet i Fana Kulturhus var godt og informativt.

– Det var fint at de hadde med fakta også, det var mye jeg ikke visste om. MDMA hadde jeg ikke hørt om. Det er veldig bra å vite hva man skal se etter. Jeg har vært på foreldremøter om dette tidligere, men dette var veldig samlende og bra. En suksess, vil jeg si, sier Tams.

Hun forteller at gruppepresset er bekymringsverdig.

– Man hører det jo hele tiden, i hvert fall når det gjelder alkohol. At det er noe alle gjør, sier Tams.