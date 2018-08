Den 80 år gamle bilføreren er alvorlig skadet, opplyser Helse Bergen i en pressemelding etter en trafikkulykke på Askøy mandag.

Mannen ble sittende fastklemt etter å ha kjørt av veien på Hanevik på Askøy mandag ettermiddag. Sjåføren ble sendt til Haukeland universitetssjukehus etter at mannskaper fra Askøy brann og redning og Laksevåg brannstasjon klarte å få ham løs.

Politiet ble varslet om utforkjøringen klokken 12.09, og det gikk 44 minutter før brannvesenet opplyste på Twitter at føreren var frigjort.

Bilføreren var bevisst etter ulykken.

– Langt inne i skogen

– Vi fikk melding om at en person var fastklemt i bil og tilkomsten var vanskelig ettersom bilen sto langt inne i skogen. Den var sikkert 10–20 meter fra veien, sier Sveinung Sivertsen, som var innsatslederen til brannvesenet på ulykkesstedet.

– Hvordan klarte dere å få mannen ut av bilen?

– Vi klippet opp bilen, og så brukte vi kjettinger og en vinsj og dro bilen fra hverandre. Vi brukte trær som mothold og måtte være kreative fordi bilen sto inne i et skogholt, forteller Sivertsen.

– Det tok litt lengre tid enn det vanligvis gjør, men vi hadde fortløpende kontakt med lege på stedet, sier han.

Askøy brann og redning

– Relativt kritisk

– Hvordan gikk redningsoperasjonen?

– Den fungerte veldig bra og vi hadde en god plan som vi klarte å følge på en god måte. Men selvfølgelig er det relativt kritisk å bli sittende fast så lenge, sier Sivertsen.

– Skarp sving

Den 80 år gamle bilføreren ble lagt på båre og undersøkt av helsepersonell på stedet, før han ble fraktet bort til luftambulansehelikopteret.

Utforkjøringen på fylkesvei 563 Hanevikvegen skjedde i en forholdsvis skarp sving, opplyste vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen hos 110-sentralen tidligere i ettermiddag.

Fylkesvei 563 Hanevikvegen ved krysset til Skjelvikvegen var stengt etter ulykken.

– Tok bilder inn i bilen

Ifølge innsatslederen til brannvesenet ble redningsoperasjonen forstyrret av folk som stimlet sammen rundt bilvraket for å ta bilder mens mannen fremdeles satt fastklemt i bilen.

– Var dette pressefolk?

– Nei, det var privatpersoner som tok bilder inn i bilen, og det er absolutt ikke noe vi ønsker. Det handler om personvernet til dem som er utsatt for en ulykke, og man må også respektere sikkerheten, sier Sivertsen som forteller at de måtte bortvise flere personer som sto på siden av bilen inne i skogen.

– Tenker ikke over

Politioverbetjent Synnøve Malkenes har flere ganger bedt folk om å slette bilder som de har tatt på ulykkessteder.

– De fleste har ikke vært borti ulykker tidligere, og tenker ikke over konsekvensene. Hva skal de med et bilde av en person de ikke vet hvem er, og som er hardt skadet, sier Malkenes og legger til at hun ikke tror de selv hadde syntes det var så kjekt hvis det gjaldt dem.

– Når jeg snakker med dem, er det akkurat som om de våkner og skjønner hva det er de har gjort. Men dette er ikke vanligvis noe problem, konstaterer politioverbetjenten i Vest politidistrikt.