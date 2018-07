Det rundt tre meter lange armeringsjernet hadde løsnet fra den mørke tunnelen og hang løst da det traff familiebilen med et brak.

Ferien begynte bokstavelig talt med et smell for familien fra Osterøy som tirsdag formiddag satte seg i bilen for å kjøre til Østlandet.

I Knoltatunnelen på E16 mellom Evanger og Bulken ble Peugeoten truffet av et om lag tre meter langt armeringsjern.

– Kunne blitt dødsulykke

– Hadde det vært en motorsyklist som kom kjørende, ville vedkommende ha omkommet på stedet, det er det ingen tvil om, sier Roy-Inge Folkvord som fremdeles føler seg skjelven etter den skremmende opplevelsen.

Han og samboeren Siren Mari Teigland trodde først at det var stein som hadde løsnet fra tunneltaket som traff bilen. Panoramataket fikk en sprekk der jernstangen traff og glasstaket fikk skader som ser ut som en isrose med to-tre sprekker på 25 centimeter hver.

Roy-Inge Folkvord

– Vanvittig smell

– Det smalt noe vanvittig, så jeg tenkte at det var en stein på størrelse med hodet mitt som hadde truffet oss. Jeg bremset ned og kjørte forsiktig ut av tunnelen med nødblinklysene på, forteller Folkvord.

På den første rasteplassen etter tunnelen svingte han ut og ringte til Vegtrafikksentralen for å varsle dem om hva som hadde skjedd. De ba ham om å kjøre forsiktig tilbake gjennom tunnelen med nødblink for å få stanset biltrafikken inn i tunnelen på den andre siden.

Den første bilen småbarnsfamilien møtte på den andre siden av tunnelen fikk i oppdrag å stoppe bilene på motsatt side.

De to år gamle tvillingene Aurora og Victor og storebror Liam på fire år fikk heldigvis ikke med seg hva som skjedde. Ungene så film i baksetet og reagerte ikke før bilen stanset og det siden kom en politibil.

Bård Bøe

– Kunne gått mye verre

– Ute på rasteplassen kom det to lastebiler og fire andre biler etter oss som hadde mer skader enn vår bil etter å ha blitt truffet av armeringsjernet. Hadde det hatt en annen vinkel kunne det ha gått mye verre, konstaterer Folkvord.

Selv arbeider trebarnsfaren til daglig med å oppgradere gamle tunneler i selskapet Trafsys og har derfor nummeret til Vegtrafikksentralen øverst på mobiltelefonlisten.

– Nå slapper vi av på en bensinstasjon på Voss. Ungene er slitne og sultne. Forhåpentligvis holder bilruten slik at vi kommer oss østover på ferie, sier Folkvord.

Bård Bøe

Ekteparet Ineke og Bert Sollie fra Nederland kom kjørende i bobilen gjennom Knoltatunnelen da de plutselig hørte et stort smell.

– Vi skjønte ikke hva som hadde skjedd. Bobilen har fått skraper på passasjersiden. Politiet har bedt oss om å kontakte forsikringsselskapet vårt, sier Bert Sollie.

Bård Bøe

Det var klokken 11.45 tirsdag formiddag at Vegtrafikksentralen fikk melding om at flere biler hadde fått skader og en av bilene hadde fått knust frontruten etter å ha kjørt gjennom Knoltatunnelen på E16.

– Mest sannsynlig er det en lastebil som har vært borti armeringsjernet som støtter opp platene i tunnelveggen. Dette er første gang jeg har hørt om at armeringsjern har blitt revet løs på siden av tunnelen, vanligvis er det i taket, sier trafikkoperatør Kristian Fauskan.

Klokken 12.22 ble tunnelen åpnet etter at entreprenør i samarbeid med politiet hadde sikret den løse jernstangen som hadde løsnet ca 40 meter inne i tunnelen fra vest.

– Vi har hatt en patrulje på stedet, men ettersom det kun er materielle skader er dette en sak mellom Vegvesenet og bileierne. Det er syv biler som har fått skader, og man trodde først at det var stein som hadde løsnet fra tunnelen, sier operasjonsleder Lars Geitle i politiet.