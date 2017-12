Den afghanske familien vart ikkje trudd i tingretten. No har familien på fem gått i kyrkjeasyl i ei frikyrkje på Fitjar.

Den afghanske familien søkte asyl i Noreg i 2015. Like før jul i fjor kom det endelege avslaget. Utlendingsnemnda trudde ikkje på historia til familien på fem, og meinte dei trygt kunne reise tilbake til Kabul.

I mars i år skulle familien transporterast ut av landet. Politiet kom umeldt ein grytidleg morgon for å hente dei på asylmottaket på Stord. Det enda svært dramatisk. Familiefaren skar over handledda sine.

Han vart innlagt på sjukehus. Resten av familien gjekk i kyrkjeasyl hos forsamlinga Nytt Liv Sunnhordland.

Ørjan Deisz (arkiv)

Konvertittar

Det afghanske ekteparet har konvertert til kristendomen og fryktar at dei kjem til å bli forfølgde i heimlandet. Fordi dei gifta seg mot viljen til hennar familie, hevdar paret også at dei risikerer æresdrap.

Då familien søkte om mellombels utsetjing for å hindre tvangsretur, fekk dei medhald på alle punkt i Oslo byfogdembete i mai. Dermed forlèt dei kyrkjeasylet.

– Dette er ein gledeleg dag! Då nyheita kom, hylte og skreik vi, sa Frank Håvik, pastor i frikyrkja på Fitjar, til BT.

– Underleg

Men tingretten har ikkje trudd på familien på noko punkt, skriv Dagen, og familien er derfor tilbake i kyrkjeasyl igjen.

– Det er heilt utruleg, seier Håvik i ein kommentar til avisa.

– Det er veldig underleg at to dommarar kan vurdere same sak så ulikt.

Saka er no anka til lagmannsretten.