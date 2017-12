Mye vann vil gå tapt for BKK

FLOMTAP: Økt nedbør vil gi økt kraftproduksjon, men i år med mye regnvær og lite snø vil mye vann gå tapt for kraftprodusentene, viser ny klimarapport for BKK-kraftverkene. Bildet viser Askjellsdalsvatnet i Vaksdal, som er regulert for Evanger-kraftverket. FOTO: HELGE HANSEN/BKK