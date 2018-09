Båtskadene etter «Helene» og «Knud» vil koste forsikringsselskapene minst 40–50 millioner kroner.

– Jeg er redd for at beløpet kan bli høyere, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Forsikringsselskapet har registrert nærmere 150 båtskader etter de to stormene i forrige uke.

Bare disse skadene beløper seg til om lag 15 millioner kroner.

500 skademeldinger

Gjensidige, som har en markedsandel på 25 prosent av båtforsikringene, regner med at forsikringsbransjen totalt vil motta 500 skademeldinger etter uværet.

– Vi har ikke noen oversikt for Vestlandet alene. Men etter den første stormen var det en god del båtskader rundt Bergen og i Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Voll.

Han kan ikke huske at det har vært så mange skader på båter tidligere som det var sist uke.

– Kom litt brått på

– Har eierne sikret båtene sine for dårlig?

– Disse stormene har nok kommet litt brått på folk. De fleste har båtene sine liggende på sjøen fremdeles. Det er nok en av årsakene. Sommeren var plutselig over, slår kommunikasjonssjefen fast.

– Vil båteierne uansett få utbetalt full forsikring?

– Hvis det viser seg at båten har vært fryktelig dårlig sikret, og at den ikke har hatt tilsyn over lang tid, kan man risikere en avkorting på 20–30 prosent, sier Voll.

Sank ved kai

Han forteller at svært mange av båtene har sunket ved kai, eller blitt slått til pinneved av store bølger og den kraftige vinden.

I snitt ligger skadene på 100.000 kroner.

Flere av båtene som er totalskadet har en verdi på rundt 500.000 kroner.

En del flytebrygger har også slitt seg, og flere kaianlegg har fått store skader.

Det er registrert skader på båter langs hele kysten.

Spesielt mange er det i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene og i Vestfold og Østfold.

– Hovedtyngden av skadene etter stormen «Knud» kom sør for Hordaland, sier Voll.

Bygningsskader

Tirsdag 25. september hadde Gjensidige også registrert 290 bygningsskader etter uværet.

170 av disse oppsto i forbindelse med stormen «Knud».

Men forsikringsselskapet regner med at disse tallene vil øke i løpet av de neste ukene.

I tillegg til vindskader, slik som avrevne takstein, har også styrtregn resultert i flere vannskader.

Gjensidige har dessuten fått inn nærmere hundre skademeldinger på biler og andre kjøretøy.

Vanligvis handler det om at bilen er blitt skadet av trær eller løse gjenstander.