Denne helgen startet hjortejakten. Runar Kolle fra Fusa felte to stykker på rappen.

Starten på jaktsesongen kunne ikke blitt bedre for den ivrige jegeren Runar Kolle.

Årets hjortejaktsesong startet like etter midnatt 1. september. Bare noen timer seinere skjøt Kolle sesongens to første hjort.

– Jeg kjørte hjemmefra i tre-firetiden om morgenen, og snek meg opp på en plass der jeg vet hjorten pleier å dukke opp. Jeg lå og ventet, og i sekstiden dukket det opp tre stykker. Jeg tok ut to av dem, sier Kolle.

Kolle fra Kalven

Den største av de to hjortene var en kolle, det vil si en hunnhjort. Han anslår at den veide mellom 50 og 60 kilo. Den andre var en kalv, på mellom 15 og 20 kilo.

Det var nok bare tilfeldig at Runar Kolle, som bor i en liten grend som heter Kalven, på et sted som heter Kolle, akkurat denne morgenen skulle felle en kalv og en kolle.

– Det er jo litt artig. Det var vel det som gjorde at dere i det hele tatt fikk høre om jaktbyttet mitt, sier han.

– Den viktigste tiden på året

Kolle måtte ringe broren for å få hjelp til å frakte hjem de to dyrene.

22-åringen har jaktet siden han var 16 år. I løpet av de seks siste årene er det blitt hans store lidenskap.

Sammen med andre entusiaster kommer han til å bruke store deler av høsten på å jakte. Sesongen varer nemlig helt frem til lille julaften.

– Dette er den viktigste tiden på året for meg. Jeg forsøker å komme meg ut så mye som mulig, sier han.

Stort sett jakter han i området rundt hjembygden Holmefjord i Fusa kommune sammen med det lokale jaktlaget.

– Det er kjekkest å jakte sammen med andre. Da legger vi en jaktplan og tenker mer strategisk. Søndag var vi ute fire stykker sammen. Da skjøt vi også et dyr, sier han.

Fergekaien full av jegere

En annen som er fornøyd med den første helgen i hjortesesongen, er Bjarte Erstad. Han er leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland.

Da BT ringer ham mandag kveld, er han selv ute på jakt.

– Sesongstarten har vært veldig god i Hordaland. Jeg vet det er tatt ut mye hjort både i Sunnhordland, Bergen og Nordhordland, sier han.

Stadig flere kvinner

Erstad forteller at det aldri før er tatt flere jegerprøver enn i år.

– Det er all time high. Og en tredel av dem som tar eksamen, er kvinner. Det er veldig kjekt. Vi blir stadig flere jegere, og andelen kvinner stiger for hvert år, sier han.

Men selv om det blir stadig flere jegere, er det er plass til mange flere, ifølge Erstad. Tildelingen av fellingskvoter er nemlig også uvanlig høy i år, på grunn av høy hjortebestand i enkelte områder.

Erstad sier likevel at det er en utfordring for ferske jegere å finne seg hjorteterreng å jakte i.

– Vi pleier å si at det er to måter du kan skaffe deg hjorteterreng på. Enten må du gifte deg med en som eier et område, eller du kan leie terreng av en grunneier for å ta ut kvoten deres, sier han.

Leien kan imidlertid bli dyr, og mange ferske jegere faller av fordi de ikke har noe sted å jakte.

– Forbundet har et prosjekt på gang der erfarne jegere får med seg ferske jegere på såkalt opplæringsjakt, sier han.

Han ønsker å rekruttere flere jegere, og legger ikke skjul på hvor viktig høsten er for folk i miljøet.

– Høsten er tiden på året hvor vi får høste av naturens overflod, sier han.