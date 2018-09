Politiet setter heller ikke inn ekstra ressurser før den varslede storaksjonen i trafikken. - Dette handler om ytringsfrihet.

Torsdag varslet tre aksjonsgrupper at en bompengeaksjon vil bli iverksatt onsdag ettermiddag. Målet med aksjonen er å ramme alle innfartsårene.

– Vi skal lage kork, sa leder for en av aksjonsgruppene, Trym Aafløy.

Han sier at aksjonen er en protest mot at byrådet vil sette opp 15 nye bomstasjoner i Bergen.

Politiets trafikksjef sier at de følger med og vil gripe inn dersom trafikken stopper helt opp.

– Så lenge aksjonen ikke lager situasjoner hvor det er fare for liv og helse, vil vi ikke bøtelegge noen, sier Atle Heradstveit, leder for trafikkseksjonen ved Vest politidistrikt.

– Men dersom det ikke er fremkommelig på veiene, kan aksjonistene vente seg bøter. Vi kommer ikke til å øke ressursene våre denne ettermiddagen, sier Heradstveit.

Han sier at bøtene kan ligge på mellom 5000 og 10.000 kroner, men synes det er vanskelig å si hvordan politiet vil reagere, og hvem de i så fall vil bøtelegge.

– Dette blir en konkret vurdering på stedet. Vi må nok se situasjonen litt an, sier Heradstveit.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Handler om ytringsfrihet

Heradstveit sier at aksjonen handler om ytringsfrihet, og at politiet - så langt det lar seg gjøre - ønsker å la folk ytre seg i en slik aksjon.

– Dette handler om markering i en politisk sak. Så lenge det tas hensyn til fremkommeligheten og det er passasje, vil vi ikke gripe inn, sier Heradstveit.

Har satt sinnet i kok

Lørdag skrev Bergens Tidende på lederplass at aksjonen er «eit varsla lovbrot» og at politiet må gripe inn mot bompengemotstandere og «bøteleggje aksjonistar som bevisst hindrar trafikken».

«Kontrasten er skarp til andre dømer på sivil ulydnad. Då eit knippe miljøvernarar protesterte mot nye kraftlinjer i Hardanger i 2011, greip politiet hardt inn. Aksjonistane vart bore vekk og pålagt store bøter», står det i lederartikkelen.

Atle Heradstveit er ikke enig.

– Dette er tenker jeg ikke er en sammenliknbar aksjon. Disse aksjonistene hindret fremdriften i et lovlig vedtatt arbeid. Her er det ikke noe arbeid noen skal begynne på, så det blir litt annerledes, mener han.

Kok i kommentarfeltene

Lederen har skapt sterke reaksjoner og stort engasjement blant leserne og det er høy temperatur i bompengedebatten. Hundrevis har kommentert og reagert på artikkelen på Facebook og på nettsidene til BT.

«Når køene nå står over hele landet på grunn av demonstrasjoner, begynner man å prate om dette og folk begynner å forstå galskapen bak bompenger», mener en leser.

«Hvorfor skal sivil ulydighet på veien tas med silkehansker mens andre former for sabotasje og sivil ulydighet straffes hardt», spør en annen.

« Må igjen bare beklage at jeg er abonnent og betaler for slike politiske meninger som dette, beklager så mye til alle som føler seg støtt», skriver en tredje.

– Et tilbakevendende problem

Det er aksjonsgruppen «Nok er nok» som arrangerer bompengeaksjonen.

- Jeg synes det er et tilbakevendende problem at avisene i Bergen har en skjev vinkling når det kommer til denne saken. Bergens Tidende har her tatt et helt klart standpunkt, mener Trym Aafløy, leder aksjonsgruppen «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Elias Dahlen

Ansvarlig redaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, understreker at BT det siste året har hatt en omfattende dekning av bompengesaken.

BT-redaktør: – Viktig å skille

– Vi har en lav terskel for å slippe til kritikere og forsvarere. Det er viktig i vår journalistikk at vi får frem alle sider i saken. Jeg skal ikke si at vi har gjort en perfekt jobb, men jeg er ikke enig i Aafløy sin oppfatning om at saken er dekket med en skjev vinkling. Det er viktig å skille mellom det som skjer på nyhetsplass og meningsplass. Aafløy har skrevet mange innlegg og blitt sitert i en lang rekke nyhetssaker. Det er flott at han engasjerer seg, sier Hjertenes.

Han minner om at ingen lesere trenger å være enig i BT sin leder, debattinnlegg eller andre ytringer i BT, men at disse er en del av en samlet meningbryting.

– Det er avgjørende for demokratiet. BTs lederartikler er meningsytringer som blir skrevet av BTs redaktører og kommentargruppe. Vårt utgangspunkt er at vi skal ha en bred og god debatt om bompenger og vi ønsker at alle meninger skal bli hørt, sier Hjertenes.

Vil bli mer synlig

Aafløy sier om bompengeaksjonen at det ikke er snakk om at trafikken vil stoppe opp.

– Trafikken vil ikke gå saktere enn hvis det hadde vært kø. Så lenge det ikke er biler som stopper opp, gjør vi ikke noe ulovlig, mener han.

– Det er mange som ønsker å være med på aksjonen. Vi har valgt å aksjonere etter rushtrafikken, slik at det skal bli synlig for politikerne hvor mange som protesterer. Det er et spark til Høyre og til byrådspartiene.