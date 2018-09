To dager på rad har svære steiner kommet ned fjellsiden og havnet på fylkesvei 615 mellom Hope og Hyen i Nordfjord.

Veien mellom Hope og Ryen er fremdeles stengt. Det er fare for nye ras.

Vegtrafikksentralen fikk torsdag morgen melding om at store steinblokker sperret veibanen. Da hadde det gått kun ett døgn siden forrige ras.

– Det er sjelden at det kommer ned så store steiner, men vi ser småstein i veien hele tiden, sier Alf Erik Røyrvik.

Han måtte snu bilen og kjøre hjem igjen, da han skulle på jobb torsdag morgen.

Etter en stund fikk han en telefon fra en kvinne i nabojaktlaget som lurte på om han ikke ville være med på hjortejakt i stedet.

– Det verste

– Jeg har gått på jakt her i området før, og vet jo hvor stygt fjellet er over veien. Det verste er at det er skolevei for 20 barn, og at unger og voksne må dra frem og tilbake på denne veien flere ganger daglig, sier 36-åringen.

Strekningen mellom Hyen og Storebru ble kåret til den nest verste veien i landet i den uoffisielle kåringen til NRK, bare slått av E16 Bergen–Voss.

Privat

–Det verste strekket på 500–600 meter har et fjelloverheng på oppsiden av veien, samtidig som det går bratt ned 30–40 meter i Hopsvatnet på den andre siden av veien. Du tenker på det når du kjører forbi, slår Røyrvik fast.

Han forteller om en kar som måtte begynne å rygge for noen år siden, da det plutselig kom et steinras fremfor ham på veien.

– Smal og uoversiktelig

– Steinen som kom ned på onsdag, var enda større enn dem som kom ned i dag. Strekningen er smal, svingete og uoversiktlig, slik at ras kommer brått på, forklarer han.

Etter forrige stenging åpnet fylkesvei 615 mellom Hyen og Storebru i 15-tiden onsdag ettermiddag.

Mindre enn 15 timer seinere ble veien stengt på nytt.

Særdeles langt

Trafikkoperatør Ove Amundsen hos Vegtrafikksentralen konstaterer at omkjøringsalternativet er særdeles langt.

– Man må kjøre fylkesvei 615 tilbake til Sandane, ta inn på E39 og følge den ned til Førde. Der må du inn på riksvei 5 og følge den til Storebru, før man kommer inn igjen på fylkesvei 615 mot Hyen, oppsummerer han.

Alf Erik Røyrvik takket i stedet ja til å bli med jaktlaget på hjortejakt i Hope, og hadde en fin dag i skogen.

Torsdag ettermiddag dro han til Naustdal i bursdagsfeiring og overnatter der, slik at han vet at han kommer seg på kontoret på Sandane fredag. Der arbeider han som verneområdeforvalter hos Fylkesmannen.

Det blir en biltur på to en halv time, i stedet for den vanlige kjøreturen på tre kvarter.

Fredag formiddag klokken 10.00 vil det bli tatt en vurdering om veien skal åpnes eller ikke.