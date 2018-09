HER BRISTER DEMNINGEN: Kommunen og brannvesenet var på plass da demningen ved Munkebotn brast onsdag 22. august. FOTO: Nikita Solenov (arkiv)

Beredskapssjef etterlyser tidligere varsling

Kommunens regelverk slår fast at varsling om farer skal skje så tidlig som mulig. Faren for demningsbrist varte i dagevis uten at toppledelsen ble varslet.